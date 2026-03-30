Američki predsjednik Donald Tramp javno je izjavio da vojska gradi veliki podzemni vojni kompleks ispod balske dvorane Bijele kuće, što je izazvalo novi talas nuklearnih strahova usred eskalacije sukoba sa Iranom.

Tramp je izjavio da vojska trenutno gradi masivni kompleks. Prema njegovim riječima, sama balska dvorana služi kao neka vrsta "nadstrješnice" za taj podzemni objekat.

"Vojska gradi masivni kompleks ispod balske dvorane, a to je u izgradnji i ide nam veoma dobro. Imamo neprobojno staklo. Imamo krovove i plafone otporne na dronove", rekao je Tramp. Dodao je da je sve dizajnirano da bude otporno na dronove i metke, kao i na "sve ostalo".

"Nažalost, živimo u doba kada je to dobra stvar", dodao je. Tramp je izrazio nezadovoljstvo što su detalji procurjeli u javnost. "Nedavno je izašlo na vidjelo zbog glupe tužbe koja je podnijeta", rekao je, misleći na tužbu koju je podnio Nacionalni fond za očuvanje istorijskih spomenika prošlog decembra.

U tužbi se tražilo zaustavljanje radova na novoj plesnoj dvorani dok se ne sprovedu nezavisne procjene i ne dobije odobrenje Kongresa. Trampova administracija je odgovorila da se radovi moraju nastaviti iz razloga nacionalne bezbjednosti.

Tramp je takođe pohvalio samu plesnu dvoranu, nazvavši je "najfinijom plesnom dvoranom te vrste bilo gdje u svijetu". Najava o bunkeru dolazi u trenutku kada se Tramp suočava sa brojnim pitanjima o ratu na Bliskom istoku i rastućim strahovima od nuklearnog sukoba sa Iranom.

Administracija je u sudskim dokumentima naglasila da je nastavak gradnje nužan bog nacionalne sigurnosti, a ponudila je sudiji da u privatnom razgovoru podijeli povjerljive detalje, javljaju mediji.

Portparolka Bijele kuće Karolina Livit oštro je reagovala na kritike Njujork tajmsa u vezi sa dizajnom balske dvorane, nazivajući autore članka "tri nasumične osobe" koje nikad ništa nisu sagradile.

Ovaj razvoj događaja dolazi u vrijeme kada su nuklearni strahovi u Sjedinjenim Državama znatno porasli zbog tenzija sa Iranom. Mnogi tumače izgradnju modernog podzemnog kompleksa kao pripremu za moguće ozbiljne prijetnje, uključujući napade dronovima ili druge bezbjednosne rizike.

Trampov potez ponovo je otvorio debatu o bezbjednosti predsjedničke rezidencije i o tome kako trenutna geopolitička situacija utiče na unutrašnje pripreme u Bijeloj kući.