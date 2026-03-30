Američka vojska planira ambiciozan projekat ispod balske dvorane, a Tramp je komentarisao da su informacije procurile zbog tužbe.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Predsjednik Donald Tramp izjavio je da američka vojska planira da izgradi ogroman kompleks ispod nove balske dvorane koju gradi u Bijeloj kući.

"Vojska gradi ogroman kompleks ispod balske dvorane... Balska dvorana je šupa u poređenju sa onim što se gradi ispod", rekao je Tramp novinarima.

Rekao je da su informacije o planu nedavno procurile "zbog glupe tužbe". Prošlog oktobra, Tramp je sravnio buldožerom cijelo krilo Bijele kuće kako bi izgradio ogromnu balsku dvoranu za prijeme i državne večere.

Američki predsjednik često i detaljno govori o građevinskim radovima, koji su započeti bez uobičajenih procedura provjere za promjene u vašingtonskom pejzažu.

Projekat balske dvorane, jedan od najambicioznijih poduhvata Bijele kuće u više od jednog vijeka, nastavlja da raste, a njegov privatno finansirani budžet udvostručen je sa 200 miliona na 400 miliona dolara, prenosi Jutarnji. Želeći da ostavi svoj trag u glavnom gradu SAD, Tramp je takođe preimenovao čuveni kulturni centar u "Tramp-Kenedi centar" i planira da izgradi luk u Vašingtonu inspirisan Trijumfalnom kapijom u Parizu.