Dron u blizini Er fors 1 izazvao je prekid svih poletanja na aerodromu u Vest Palm Biču, dok su helikopteri istraživali situaciju.

Bezbijednosni incident dogodio se u West Palm Beach kada je u blizini predsjedničkog aviona Air Force One uočen dron, zbog čega je privremeno obustavljen vazdušni saobraćaj i podignuti su helikopteri.

U trenutku incidenta, predsjednik SAD Donald Trump nalazio se na svom golf terenu u tom području.

Kako prenose mediji, situacija je otkrivena zahvaljujući snimku pilota kompanije Delta Air Lines, koji je putnike obavijestio o zabrani kretanja na pisti zbog narušavanja bezbjednosti u ograničenom vazdušnom prostoru.

„Nisu sigurni o čemu se radi, ali očigledno se pojavio dron koji se previše približio aerodromu“, čuje se na snimku.

Pilot je dodao da su nadležne službe odmah reagovale i podigle helikoptere kako bi istražile situaciju i uklonile potencijalnu prijetnju.

Za sada nema informacija o porijeklu drona niti o eventualnim posljedicama, a istraga je u toku.

NOW: Announcement on Delta flight that there is a ground stop at PBI Airport in Florida Palm Beach, due to a drone that came in too close flying during Airforce 1 take off. Helicopters have flown in to investigate.pic.twitter.com/uI0fV0WgFC — Oliya Scootercaster (@ScooterCasterNY)March 29, 2026

Prisustvo bespilotne letjelice izazvalo je hitan prekid svih polijetanja kako bi bezbjednosne službe osigurale područje.

Iako je Donald Trump danas planirao povratak u Bijela kuća, izvještači su potvrdili da njegov avion u trenutku incidenta još nije poletio i da se nalazio na golf terenu u West Palm Beach.