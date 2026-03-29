Objavljen je snimak Noelije Kastiljo Ramos, koja je preminula uz eutanaziju, a njen otac je ohrabrivao njenu borbu za život.

Noelia Castillo Ramos (25) iz Barcelona preminula je 26. marta uz pomoć eutanazije, potvrđeno je iz bolnice, nakon što je još prije godinu dana izrazila želju da život okonča na taj način.

Njena priča izazvala je snažne reakcije u javnosti, a dodatne kontroverze pojavile su se nakon objavljivanja snimka koji je zabilježio njen otac, Jerónimo Castillo, a koji je objavio španski portal Okdiario.

Na snimku se čuje kako otac ohrabruje svoju ćerku da napravi nekoliko koraka uz pomoć štapova, poručujući joj da će „ponovo trčati“ i nazivajući je „svojom mašinom“, želeći da istakne njenu snagu u borbi sa teškim životnim okolnostima.

Na video zapisu vidi se i kako se Noelija osmjehuje, što je kod mnogih izazvalo snažne emocije – od nade i optimizma do dodatnih etičkih dilema u vezi sa eutanazijom.

Noelija Kastiljo Ramos dala je prošle nedelje svoj poslednji intervju, njen otac pokušavao je da zaustavi eutanaziju, sudija je odbio njegov zahtjev. Hrišćanski advokati, organizacija koja je zastupala njene roditelje, rekla je za TMZ da ni majka ni otac nisu prisustvovali sprovođenju eutanazije.

Najbolja prijateljica Noelije Kastiljo: "Željela sam da je ubjedim da se predomisli"

Noelia Castillo Ramos iz Barcelona donijela je odluku o eutanaziji nakon niza teških životnih okolnosti i ozbiljnih zdravstvenih problema.

Prema dostupnim informacijama, bila je žrtva nasilja, a nakon traumatičnih događaja 2022. godine zadobila je teške povrede koje su dovele do trajnih zdravstvenih posljedica. Ostala je nepokretna od struka nadole i suočavala se sa hroničnim bolovima, bez izgleda za poboljšanje.

Zahtjev za eutanaziju podnijela je 2024. godine, ali je postupak bio odložen nakon protivljenja njenog oca, zbog čega je slučaj dospio pred Evropski sud za ljudska prava, koji je ovog mjeseca odbio zahtjev za obustavu procesa.

Eutanazija je izvršena prošlog četvrtka u poslijepodnevnim časovima.

Neposredno prije toga, njena najbolja prijateljica Carla Rodríguez pokušala je da dođe do nje u bolnici, nadajući se da će promijeniti njenu odluku. Međutim, ispred ustanove bio je postavljen kordon obezbjeđenja zbog protesta građana protiv eutanazije, te joj nije dozvoljen ulazak.

„Htjela sam da pokušam da je ubijedim da promijeni mišljenje“, kazala je kroz suze za Sky News.

Dodala je da su odrasle zajedno i pohađale istu školu, ali da su izgubile kontakt nakon što je Noelija donijela svoju odluku. Za njom je, kako navodi, ostavila i pismo, želeći da joj prenese podršku i ohrabrenje koje je dobijala od ljudi putem društvenih mreža.

Noelija tražila ove 4 fotografije

Noelia Castillo Ramos iz Barcelona izjavila je za špansku televiziju Y Ahora Sonsoles da ne želi da njeni roditelji budu uz nju u trenutku eutanazije.

„Rekla sam im da porodica može da dođe da se oprosti, ali ne u trenutku kada mi daju injekciju“, kazala je.

Kako je navela, željela je da na dostojanstven način napusti svijet, pa je tražila da obuče najljepšu haljinu i da bude našminkana. Pored sebe je željela i lične uspomene – portret majke, fotografiju psa iz djetinjstva, sliku sa prvog dana škole i jednu iz ranog djetinjstva, za koju je rekla da prikazuje „srećne“ trenutke njenog života.

„Želim sada da odem u miru i prestanem da patim, tačka“, poručila je.

Njena majka Yolanda Joly Ramos izjavila je za španske medije da se nadala da će se njena ćerka predomisliti i obećala da će biti uz nju „do samog kraja“.

Noelija je, prema dostupnim informacijama, od 13. godine bila na psihijatrijskom liječenju, nakon razvoda roditelja. Kasnije su joj dijagnostikovani opsesivno-kompulzivni poremećaj i granični poremećaj ličnosti.

Njen otac svjedočio je pokušaju samoubistva 2022. godine, a nakon što je pokrenuo postupak za sprečavanje eutanazije, Noelija je izjavila da više ne osjeća sažaljenje prema njemu.