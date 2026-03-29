Srušila su se dva drona u Finskoj za koje se veruje da pripadaju Ukrajini.

U Finskoj su se srušila dva drona za koja se sumnja da pripadaju ukrajinskoj vojsci, piše "Rojters". Hitno se oglasio finski ministar odbrane Anti Hakanen.

"Ovaj incident shvatamo veoma ozbiljno. Poslali smo istražitelje", rekao je Hakanen.

Dronovi su pali blizu Kuvole na jugu zemlje. Oglasio se i premijer Peteri Orpo koji je rekao da sumnja da je reč o ukrajinskim dronovima, ali će istraga utvrditi šta se tačno dogodilo.