Njemački šef diplomatije optužio je Rusiju da pomaže Iranu u određivanju meta, uz poruku da Berlin i Vašington imaju jedinstven stav i da podrška Ukrajini mora ostati snažna.

Njemački šef diplomatije Johan Vadeful danas je optužio Rusiju da pomaže Iranu u identifikaciji potencijalnih meta napada, dodajući da ne postoji neslaganje između Vašingtona i Berlina po pitanju rata protiv Islamske Republike.

U obraćanju novinarima tokom sastanka G7 u Francuskoj, Vadeful je rekao da je razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, kome je iznio stav Berlina – da je Nemačka spremna da učestvuje u obezbjeđivanju Hormuškog moreuza nakon završetka neprijateljstava.

Njemački ministar spoljnih poslova smatra da se ruski predsjednik Vladimir Putin "cinično nada da će eskalacija na Bliskom istoku skrenuti pažnju sa njegovih zločina u Ukrajini".

"Ta računica mu ne smije uspjeti. Vrlo jasno vidimo koliko su ova dva sukoba isprepletena. Rusija očigledno podržava Iran informacijama o potencijalnim ciljevima", rekao je.

Vadeful je naglasio i da nema neslaganja između Berlina i Vašingtona po pitanju Irana, dodajući da Iran ne smije da nabavi nuklearno oružje niti da predstavlja regionalnu pretnju.

"Već svuda osjećamo ekonomske posledice, naročito u Evropi, i to prilično značajno", rekao je.

Dodao je i da nije bilo zahtijeva Sjedinjenih Američkih Država za vojnim angažmanom prije okončanja sukoba.

Upozorio je da podrška Ukrajini ne smije da oslabi zbog sukoba na Bliskom istoku.

"Ne smije biti kompromisa kada je riječ o očuvanju odbrambenih sposobnosti Kijeva", rekao je Vadeful.

Istakao je da pritisak na Rusiju mora ostati snažan, uključujući sankcije, mjere protiv ruske "flote u senci" i pritisak na energetski sektor.

Govoreći o ratovima u Ukrajini i Iranu, ocijenio je da će protivvazdušna odbrana u budućnosti imati ključnu ulogu.

Njemačke oružane snage planiraju nabavku takve opreme, a odbrambena industrija Nemačke i Evrope moraće da pronađe načine da postane efikasnija u toj oblasti, zaključio je.