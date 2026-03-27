Najveći svetski nosač aviona, USS Džerald R. Ford, ranije nego što je planirano napustio luku Souda na Kritu i kreće ka luci Split u Hrvatskoj.

Pošto je na jučerašnjoj, 156. sjednici Hrvatske Vlade, donešena Odluka o davanju odobrenja za uplovljavanje američkog ratnog nuklearnog broda u unutrašnje morske vode Republike Hrvatske i njegov boravak u luci, s grčkog Krita stižu vijesti kako je, ranije nego je planirano, s tog ostrva već isplovio najveći svjetski nosač aviona USS Džerald R. Ford i da mu je cilj luka Split.

Grčki mediji su prenijeli da je nosač aviona USS Džerald R. Ford ponovno u pokretu, ali ranije nego što je iko očekivao. Juče je napustio zaliv Souda na Kritu, skraćujući svoj planirani boravak na održavanju kako bi isplovio prema Splitu u Hrvatskoj.

Izvorno je planirano da nosač aviona ostane usidren na Kritu do 2. aprila, prenosi Večernji list. Zaustavljanje je bilo planirano kako bi se posadi omogućio popravak štete nastale tokom velikog požara koji je izbio u vešeraju broda 12. marta tokom angažovanja u operacijama na Bliskom istoku.

Međutim, prema lokalnim izvještajima ovi planovi su se preko noći promijenili. Umjesto da dovrši popravku u Grčkoj, brod "hitno" kreće prema jadranskoj obali.

Iako američka mornarica često prilagođava rasporede radi operativne sigurnosti, čini se da su lokalni činioci na Kritu bili ključni u promjeni planova. Izveštaji pokazuju da su planirani protesti u obližnjoj Hanji, zakazani za ovaj vikend, uticali na odluku o premještanju nosača prije roka.

Preseljenjem u Split, mornarica SAD želi da izbjegne potencijalne sukobe s lokalnim demonstrantima, a istovremeno da nastavi potrebne tehničke radove na brodu. Premeštaj u Hrvatsku ne znači da je brod ponovno u potpunoj borbenoj spremnosti.

Tekuća istraga o požaru u vešeraju i naknadnim popravkama, koje su navodno uticale na smještaj mornara i brodske sisteme, sada će se izvršiti u Splitu.

Ovaj nosač aviona vrijedan preko 10 milijardi dolara, imao je iscrpljujućih devet mjeseci misije, koja je produžavana u nekoliko navrata. Vojni analitičari sugerišu da je preseljenje u Hrvatsku strateški zaokret kako bi se osiguralo da brod može da prođe osnovne popravke u stabilnijem okruženju prije nego što se konačno vrati u svoju matičnu luku u Norfolku (Virdžinija).

Najveći nosač aviona na svijetu i ponos američke mornarice u oktobru prošle godine uplovio u splitsku luku. Ta poseta bila je dio bilateralne vojne saradnje s Oružanim snagama SAD. Prvi put vajnosač je uplovio u Split u unu 2023.

Podsjećamo, ranije je objavljeno da USS Džerald R. Ford takođe ima problema sa kanalizacionim sistemom i da je neophodna hitna sanacija.