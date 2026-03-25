Razvijene kao unapređena verzija raketa Nur, Gader rakete su precizni protivbrodski sistemi koji mogu gađati nosače aviona iz velike udaljenosti.

Izvor: EBRAHIM NOROOZI / AFP / Profimedia

Iranske rakete tipa Gader predstavljaju krstareće protivbrodske sisteme sa dometom od 200 do 300 kilometara, dizajnirane za gađanje ratnih brodova poput razarača, fregata i nosača aviona.

Njihov let nisko iznad površine mora otežava radarsku detekciju, što ih čini ozbiljnom pretnjom u regionu Persijskog zaliva i širem bliskoistočnom prostoru.

Ove rakete su razvijene kao unapređena verzija sistema Nur, odnosno iranske varijante kineske rakete C-802, a modernizovane su radi postizanja većeg dometa i preciznosti.

U upotrebi su kod iranske mornarice i Korpusa čuvara islamske revolucije, a njihova bojeva glava sa oko 200 kilograma eksploziva omogućava značajnu razornu moć protiv ciljeva na moru.

U kontekstu nedavnih tvrdnji Irana da su pogodili USS Abraham Linkoln, Gader rakete su privukle posebnu pažnju analitičara.

Navodno, Linkoln gađan iz blizine Čabahara?

Navodi se da su ovi obalski krstareći projektili gađali nosač aviona na udaljenosti od 250 do 300 kilometara od Čabahara, što je navodno primoralo flotu na promijenu položaja.

U pitanju je llučki grad u jugoistočnom Iranu, smješten na obali Omanskog zaliva, u provinciji Sistan i Balučestan.

According to Iranian Army's Public Relations, cruise missiles launched from the coast toward the sea successfully struck the USS Abraham Lincoln.pic.twitter.com/dbstqUyFAI — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish)March 25, 2026

Činjenica da se radi o krstarećim sistemima koji lete nisko i ciljano prema brodovima, a ne o balističkim raketama, čini ih specifičnim izazovom za moderne protivraketne odbrambene sisteme.

Iako nisu nezaustavljive, njihova brzina, preciznost i način leta predstavljaju ozbiljnu prijetnju u slučaju sukoba na moru.

Za sada nema nezavisne potvrde o lansiranju ili samom pogotku, kao ni zvaničnog odgovora od strane SAD ili komande CENTCOM povodom ovih navoda.

