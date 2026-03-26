Iranski napadi primorali su američke snage da dio operacija vode iz hotela i improvizovanih prostora širom Bliskog istoka, nakon što su oštećene ključne vojne baze, piše New York Times.

Zbog udara na američke položaje u okviru američko-izraelskog sukoba sa Iranom, mnogi vojnici su napustili vojne baze, pa se deo kopnenih operacija sada vodi „na daljinu“, dok avijacija nastavlja napade.

Iranska Revolucionarna garda pozvala je civile da prijavljuju lokacije američkih vojnika, pokušavajući da pronađe raspršene snage. Ipak, Pentagon tvrdi da to ne zaustavlja operacije i da je pogođeno više od 7.000 ciljeva u Iranu. Premiještanje vojske na alternativne lokacije pokrenulo je pitanje spremnosti administracije za rat.

Iran je uzvratio snažnim napadima, gađajući vojne baze, ambasade i energetsku infrastrukturu. Nakon ubistva vrhovnog vođe, pokrenuta je odmazda uz stotine dronova i raketa, kao i delimično zatvaranje Ormuskog moreuza, što je sukobu dalo globalni značaj.

Najviše su pogođene baze u Kuvajtu – u napadu na luku Šuaiba poginulo je šest američkih vojnika, a uništen je operativni centar. Oštećene su i baze u Kataru, Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, uključujući sisteme za rano upozorenje i komunikaciju.

Američka vojska sada se suočava sa problemima jer Iran raspolaže balističkim raketama, zbog čega baze u regionu više nisu bezbedne za dugotrajan boravak. Od oko 40.000 vojnika u regionu, hiljade su premještene, neki i u Evropu, dok su ostali raspoređeni na nove lokacije.

Stručnjaci upozoravaju da ovakav način ratovanja smanjuje efikasnost. Iako vojska može da funkcioniše u decentralizovanim uslovima, gubi dio kapaciteta i logistike. Pojedini izvori smatraju da je Amerika pogrešno procijenila reakciju Irana, jer prije sukoba nisu evakuisani civili niti su baze adekvatno pripremljene.

Dodatni problemi uključuju lošu pripremu infrastrukture i incidente, poput sudara vojnih aviona u kojem je poginulo šest vojnika. Iako američka vojska može da nastavi operacije, ovakav način vođenja rata nosi cijenu i povećava rizik daljih gubitaka.