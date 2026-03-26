Iranski vojni zvaničnici navodno razmatraju otmice američkih diplomata, vojnog osoblja i biznismena kao "efikasnu akciju" u eskalirajućem sukobu sa SAD i Izraelom.

Iranski zvaničnici navodno razmatraju otmice kao "efikasnu akciju" protiv Sjedinjenih Država, objavila je iranska državna novinska agencija Mehr njuz.

Agencija je na Telegramu opisala da rat ulazi u "drugu fazu" i navela: "Čini se da iranski vojni zvaničnici smatraju da je jedna od najefikasnijih mjera otmica američkih zvaničnika, vojnog osoblja i biznismena u narednim danima, po uzoru na događaje iranske revolucije krajem 1970-ih i otmice Amerikanaca."

Mehr njuz takođe tvrdi da se dodatne vojne jedinice pripremaju za uključivanje u sukob i da namjeravaju da udare "snažno, brzo i bolno" protiv SAD.

Od kada su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli prvi talas napada, u kojima su ubijeni vrhovni vođa Irana i mnogi visoki zvaničnici, Iran je nastojao da projektuje snagu u svojim izjavama na društvenim mrežama. U svojim objavama, Iran je više puta prijetio Sjedinjenim Državama i tvrdio da ima prednost u sukobu.

Pentagon je zaprijetio da će zadati "konačni udarac" Iranu, što bi moglo da uključi još intenzivnije bombardovanje i moguće učešće kopnenih snaga.