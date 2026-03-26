Iran je odbacio američki mirovni predlog kao „nepravedan“ i poručio da ima legitimno pravo da upravlja Ormuski moreuz, dok istovremeno upozorava na moguću eskalaciju koja bi mogla ugroziti globalne tokove nafte.

Iran je poručio da ima "prirodno i zakonsko pravo" da upravlja Ormuskim moreuzom, kao odgovor na navodni američki mirovni plan, izvijestili su iranski državni mediji.

Prema navodima novinske agencije Tasnim, povezane s Iranskom revolucionarnom gardom, Teheran je već dostavio odgovor na američki predlog od 15 tačaka i sada čeka reakciju Vašingtona. Pozivajući se na "upućenog zvaničnika", agencija navodi ključne uslove Irana za moguće smirivanje sukoba:

prekid "agresije i atentata" od strane neprijatelja

uspostavljanje uslova koji bi garantovali da se rat neće ponoviti

jasno definisana ratna odšteta i kompenzacija

potpuni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući sve saveznike i povezane grupe u regionu

Isti izvor je naglasio da Iran smatra da je njegovo pravo da sprovodi suverenitet nad Ormuskim moreuzom "prirodno i utemeljeno u međunarodnom pravu".

Iran smatra američki mirovni predlog "jednostranim i nepravednim", izjavio je viši iranski zvaničnik za Rojters, dodajući da je moguć napredak ako u Vašingtonu prevlada realnost.

Iran je svoj stav prenio SAD preko Pakistana, a zvaničnik je rekao da su predlog "detaljno proučili visoki iranski zvaničnici i predstavnik iranskog vrhovnog vođe u sredu uveče".

"Ukratko, predlog sugeriše da bi Iran trebao da se odrekne svoje sposobnosti odbrane u zamjenu za nejasan plan ukidanja sankcija", rekao je iranski zvaničnik i dodao da predlog nije ispunio minimalne uslove.

Zvaničnik je naglasio da "još uvijek nema dogovora za pregovore i da se nijedan plan za razgovore ne čini realnim u ovoj fazi" te da Turska i Pakistan pokušavaju da pomognu "uspostavljanju zajedničkog jezika između Irana i Sjedinjenih Država i smanjenju razlika".

Bijela kuća je u srijedu saopštila da će Sjedinjene Države udariti Iran "snažnije nego ikada prije" ukoliko Teheran ne prihvati američki mirovni predlog.

Iran je takođe ukazao na svoju sposobnost eskalacije ako se ne postigne primirje. Zaprijetio je da će preduzeti mjere i blokirati još jednu ključnu morsku rutu - Crveno more i moreuz Bab el Mandeb, koji predstavlja alternativni izvozni put za dio nafte iz Persijskog zaliva.

Američka administracija odbila je da otkrije detalje plana, ali je navela da neka medijska izvještavanja nisu tačna.

Izvori iz izraelskog kabineta tvrde da plan uključuje uklanjanje iranskih zaliha obogaćenog uranijuma, zaustavljanje iranskog programa obogaćivanja uranijuma, ograničenja iranskog balističkog programa i prekid iranske podrške regionalnim saveznicima, poput libanskog Hezbolaha.