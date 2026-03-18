Nakon likvidacije iranskog šefa bezbjednosti Alija Laridžanija i komandanta paravojnih snaga Basidža, Golamreza Sulejmanija, izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao je Irance da izađu na ulice i obilježe svoj tradicionalni Festival vatre.

"U poslednja 24 sata eliminisali smo dvojicu glavnih terorističkih vođa ovog režima", rekao je Netanjahu iz komandnog bunkera Ratnog vazduhoplovstva u Kirji u Tel Avivu.

"Naši avioni gađaju terorističke operativce na terenu, na raskrsnicama i gradskim trgovima. Cilj je da hrabri narod Irana može da proslavi Festival vatre", istakao je na engleskom jeziku.

Festival vatre često ima političku dimenziju

Nowruz je persijska Nova godina koja označava dolazak proljeća i jedan je od najvažnijih praznika u Iranu i šire, povezan s obnovom, porodicom i novim početkom.

Čaharšanbe Suri je tradicionalni iranski Festival vatre koji se slavi pred persijsku Novu godinu preskakanjem vatre, a često ima i političku dimenziju kroz proteste. Islamske vlasti ga smatraju paganskim praznikom.

"Slavite i srećan Nowruz. Pazimo na vas iz vazduha", poručio je Netanjahu Irancima.