Rat na Bliskom istoku već ozbiljno potresa svjetski turizam – letovi su sve skuplji, avioni prazni, a nekada pretrpani Dubai pretvara se u „grad duhova“, dok industrija bilježi gubitke od milijardi dolara.

Rast cijena letova, preusmeravanje putničkih ruta i preraspodjela potražnje koja će jednima donijeti ogromne gubitke, a drugima neočekivane profite – tako bi se trenutno mogla opisati prognoza za ovu turističku godinu, nakon ratnih sukoba na Bliskom istoku koji su turističkoj industriji širom svijeta već izbili milijarde dolara iz džepa.

Ipak, svaka prognoza u svakom trenutku može da se pokaže kao potpuno pogrešna. Analitičari Oxford Economics izračunali su da bi dolasci međunarodnih putnika na Bliski istok u 2026. godini mogli da padnu za 11 odsto na godišnjem nivou.

Flights to Dubai are now operating with very low passenger numbers, with some planes nearly empty.

To znači gubitak od 23 miliona stranih turista ove godine u poređenju sa njihovom baznom projekcijom iz decembra. Kada je riječ o potrošnji, to predstavlja gubitak od 34 milijarde dolara u ovoj godini.

Internetom se šire snimci aviona kompanije Emirates Airlines, kao i letova ka Dubaiju i tamošnjeg međunarodnog aerodroma. Prizori su prilično nevjerovatni – prikazuju gotovo prazne avione i aerodrom koji djeluje kao grad duhova.

Aktuelni sukob na Bliskom istoku pretvorio je veliko globalno čvorište u metropolu koju putnici izbjegavaju, uz izvještaje da neki letovi za Dubai slijeću sa svega 5 do 10 odsto popunjenosti.

