Američki plejmejker i naredne sezone nosiće dres Budućnost Volija nakon što je prethodnih godina bio jedan od ključnih igrača podgoričkog tima

Izvor: KK Budućnost Voli

Košarkaški klub Budućnost Voli saopštio je da će američki plejmejker Jogi Ferel i naredne sezone nastupati za podgorički klub.

Ferel je od dolaska u Podgoricu postao jedan od najvažnijih igrača „plavo-bijelih“, osvojivši simpatije navijača borbenošću, energijom i kvalitetom koji je donosio na parket.

Tokom prethodnih sezona bio je jedan od ključnih igrača Budućnosti, posebno u utakmicama visokog rezultatskog značaja, kada je često preuzimao odgovornost i pravio razliku protiv najjačih rivala.

Američki bek prepoznatljiv je po brzini, šuterskim sposobnostima i kreaciji u napadu, a u više navrata bio je jedan od igrača koji su mijenjali tok meča u korist podgoričkog sastava.

Iz Budućnosti ističu da je Ferel svojim igrama opravdao status jednog od najboljih bekova ABA lige, te da će i u narednoj sezoni imati važnu ulogu u ostvarivanju ambicija kluba na domaćoj i regionalnoj sceni.

Produžetak saradnje sa iskusnim Amerikancem predstavlja značajan posao za podgorički klub, koji na taj način zadržava jednog od nosilaca igre pred izazove koji slijede u novoj sezoni.