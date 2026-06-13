Zajedno sa Vladimir Petrović činila je jedan od najomiljenijih filmskih parova tog vremena, a njihovi likovi obilježili su generacije gledalaca.
Rialda Kadrić, glumica koju publika širom bivše Jugoslavije pamti po ulozi Marije u kultnom serijalu „Žikina dinastija“, preminula je iznenada od srčanog udara na ulici u Atini.
Njen odlazak potresao je brojne poštovaoce, posebno jer je prekinuo planove za povratak glumi nakon godina provedenih van filmske scene.
Rođena u Beogradu 1963. godine, Rialda je veoma mlada zakoračila u svijet glume. Sa svega 14 godina izborila je ulogu Marije, koja je prvobitno bila namijenjena Sonja Savić. Upravo ta uloga donijela joj je veliku popularnost i učinila je jednim od najprepoznatljivijih lica jugoslovenskog filma.
Prvi poljubac doživela na filmu, pa napustila Srbiju: Glumica umrla na ulici kao njena majka
Zajedno sa Vladimir Petrović činila je jedan od najomiljenijih filmskih parova tog vremena, a njihovi likovi obilježili su generacije gledalaca.Izvor: Youtube printscreen / RTS Zabava
Iako je stekla veliku slavu, Rialda je kasnije izabrala drugačiji životni put. Diplomirala je na Filološkom fakultetu, radila kao novinarka i sarađivala sa BBC-jem, potom sa „Glasom Amerike“ u Vašingtonu.
Po povratku u London posvetila se psihoterapiji i psihoanalizi, čime se uspješno bavila gotovo dvije decenije.
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Govoreći o glumačkoj karijeri, svojevremeno je istakla da je za nju „gluma bila samo mladalački eksperiment“, ali će njena Marija iz „Žikine dinastije“ ostati jedno od najvoljenijih lica domaće kinematografije.