Zajedno sa Vladimir Petrović činila je jedan od najomiljenijih filmskih parova tog vremena, a njihovi likovi obilježili su generacije gledalaca.

Izvor: YouTube/ Srpska Kinematografija/printscreen

Rialda Kadrić, glumica koju publika širom bivše Jugoslavije pamti po ulozi Marije u kultnom serijalu „Žikina dinastija“, preminula je iznenada od srčanog udara na ulici u Atini.

Njen odlazak potresao je brojne poštovaoce, posebno jer je prekinuo planove za povratak glumi nakon godina provedenih van filmske scene.

Rođena u Beogradu 1963. godine, Rialda je veoma mlada zakoračila u svijet glume. Sa svega 14 godina izborila je ulogu Marije, koja je prvobitno bila namijenjena Sonja Savić. Upravo ta uloga donijela joj je veliku popularnost i učinila je jednim od najprepoznatljivijih lica jugoslovenskog filma.

Zajedno sa Vladimir Petrović činila je jedan od najomiljenijih filmskih parova tog vremena, a njihovi likovi obilježili su generacije gledalaca.

Izvor: Youtube printscreen / RTS Zabava

Iako je stekla veliku slavu, Rialda je kasnije izabrala drugačiji životni put. Diplomirala je na Filološkom fakultetu, radila kao novinarka i sarađivala sa BBC-jem, potom sa „Glasom Amerike“ u Vašingtonu.

Po povratku u London posvetila se psihoterapiji i psihoanalizi, čime se uspješno bavila gotovo dvije decenije.

Vidi opis Prvi poljubac doživela na filmu, pa napustila Srbiju: Glumica umrla na ulici kao njena majka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Screenshot/MONDO TV Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: YouTube/Screenshot/Mondo Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: youtube/screenshot/Zikina Dinastija Office Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: youtube/screenshot/Zikina Dinastija Office Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: youtube/screenshot/Zikina Dinastija Office Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: youtube/screenshot/Zikina Dinastija Office Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: youtube/screenshot/Zikina Dinastija Office Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: filmitv.rs Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: YouTube/screenshot/Klasik TV Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: YouTube/screenshoot Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 13 13 / 13

Govoreći o glumačkoj karijeri, svojevremeno je istakla da je za nju „gluma bila samo mladalački eksperiment“, ali će njena Marija iz „Žikine dinastije“ ostati jedno od najvoljenijih lica domaće kinematografije.