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Prvi poljubac doživela na filmu, pa napustila Srbiju: Glumica umrla na ulici kao njena majka

Prvi poljubac doživela na filmu, pa napustila Srbiju: Glumica umrla na ulici kao njena majka

Autor Ana Živančević
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Zajedno sa Vladimir Petrović činila je jedan od najomiljenijih filmskih parova tog vremena, a njihovi likovi obilježili su generacije gledalaca.

Prvi poljubac doživela na filmu, pa napustila Srbiju: Glumica umrla na ulici kao njena majka Izvor: YouTube/ Srpska Kinematografija/printscreen

Rialda Kadrić, glumica koju publika širom bivše Jugoslavije pamti po ulozi Marije u kultnom serijalu „Žikina dinastija“, preminula je iznenada od srčanog udara na ulici u Atini.

Njen odlazak potresao je brojne poštovaoce, posebno jer je prekinuo planove za povratak glumi nakon godina provedenih van filmske scene.

Rođena u Beogradu 1963. godine, Rialda je veoma mlada zakoračila u svijet glume. Sa svega 14 godina izborila je ulogu Marije, koja je prvobitno bila namijenjena Sonja Savić. Upravo ta uloga donijela joj je veliku popularnost i učinila je jednim od najprepoznatljivijih lica jugoslovenskog filma.

Zajedno sa Vladimir Petrović činila je jedan od najomiljenijih filmskih parova tog vremena, a njihovi likovi obilježili su generacije gledalaca.

Izvor: Youtube printscreen / RTS Zabava

Iako je stekla veliku slavu, Rialda je kasnije izabrala drugačiji životni put. Diplomirala je na Filološkom fakultetu, radila kao novinarka i sarađivala sa BBC-jem, potom sa „Glasom Amerike“ u Vašingtonu.

Po povratku u London posvetila se psihoterapiji i psihoanalizi, čime se uspješno bavila gotovo dvije decenije.

Govoreći o glumačkoj karijeri, svojevremeno je istakla da je za nju „gluma bila samo mladalački eksperiment“, ali će njena Marija iz „Žikine dinastije“ ostati jedno od najvoljenijih lica domaće kinematografije.

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Tagovi

rialda kadrić glumica žikina dinastija

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