Tokom leta iz Hong Konga za London, putnica je preminula, a posada je morala da donese tešku odluku.

Izvor: MONDO/Lana Stošić

Putnica Britiš Ervejza umrla je tokom leta iz Hong Konga za London, ali je avion, uprkos tome, nastavio planirano putovanje koje traje oko 12 sati.

Iz kompanije je saopšteno da je žena, koja je bila u sedmoj deceniji života, umrla oko sat vremena nakon polijetanja. Pilot je, međutim, odlučio da se ne vraća na polazni aerodrom, prenosi The Sun.

Prema navodima, članovi posade su morali da odluče kako da postupe sa tijelom. Iako je iz pilotske kabine predloženo da se ono smjesti u toalet, posada je to odbila, pa je tijelo umotano, izolovano i premješteno u zadnji dio aviona, u kuhinjski prostor. Kasnije se ispostavilo da taj dio ima podno grijanje.

Kako se avion približavao slijetanju, putnici su počeli da prijavljuju neprijatne mirise u kabini. Po dolasku u London, avion je sačekala britanska policija, koja je zamolila putnike da ostanu na svojim mjestima dok se ne sprovede istraga. I putnici i članovi posade bili su vidno uznemireni, a zaposlenima je omogućeno nekoliko dana odsustva sa posla.

Prema pravilima Internešnal Er Transport Asociejšna, u slučaju smrti putnika tokom leta, tijelo treba smjestiti u posebnu vreću ili prekriti ćebetom do vrata i, ukoliko je moguće, premjestiti ga u dio aviona udaljen od ostalih putnika, pod uslovom da let nije popunjen.