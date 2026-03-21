Povrijeđeno je 47 osoba u iranskom napadu na grad Dimoni u kom se nalazi izraelski nuklearni kompleks.

Izvor: X/NEXTA

Iranska državna novinska agencija "Tašim" tvrdi da je gađala i pogodila grad Dimona na jugu Izraela gdje se nalazi izraelski nuklearni kompleks Šimon Peres Negev, prenosi "Gardijan". Prema navodima "Times of Izrael", povrijeđeno je čak 47 osoba tokom 21. dana rata na Bliskom istoku.

"Neprijatelj je još jednom dobio nezaboravnu lekciju. Raketni napad na regiju Dimone je poslao jasnu poruku: Nijedna oblast nije bezbjedna od iranskih projektila. Neprijatelj mora da se preda što prije dok ne bude kasno", objavila je iranska agencija "Tašim".

Bjeloruska agencija "NEXTA" objavila je i snimak za koji se tvrdi da predstavlja iranski raketni napad na izraelski nuklearni kompleks. Nije poznat nivo materijalne štete, kao i stanje povrijeđenih, a snimak treba uzeti sa rezervom jer još uvijek ne može da se provjeri da li je zaista autentičan.

Fire in Dimona after an Iranian missile strike.



Earlier, Iran struck Israel’s Dimona with a missile, hitting a residential area.



The country's main nuclear facility is located not far from the city. — NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2026

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.