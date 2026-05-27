Detalji nove veze Duška Tošića i Nore iz dana u dan isplivavaju u javnosti

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bivši muž Jelene Karleuše Duško Tošić oglasio se juče kako bi potvrdio da je u novoj emotivnoj vezi.

Tošić je u vezi sa Norom, atraktivnom plavušom koja iza sebe ima jedan brak i majka je dvoje djece. Prema riječima izvora bliskog paru, emocije između njih veoma brzo su planule.

Ono što je posebno zaintrigiralo mnoge jeste Norin odnos prema Duškovoj bivšoj supruzi Jeleni Karleuši. Kako tvrde izvori, ona navodno godinama prati Jelenu, sluša njenu muziku i ima veoma pozitivno mišljenje o njoj.

"Nori je Jelena oduvijek bila interesantna kao pojava. Smatra je harizmatičnom, uspješnom i drugačijom od svih na estradi. Nikad nije skrivala da joj se dopadaju njen stil i energija" kaže izvor.

Duško se kratko oglasio za Direktno.rs i potvrdio informacije da je srećan u ljubavi, ali nije želio da otkriva detalje o svom odnosu s Norom.

Vidi opis Nova djevojka Duška Tošića je Karleušin fan? Otkriveni detalji o Nori, novoj izabranici srpskog fudbalera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 8 / 8

"Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam " izjavio je kratko bivši fudbaler.

Nakon turbulentnog perioda i brojnih medijskih napisa koji su pratili njegov privatni život posle razvoda od Jelene, čini se da je Duško pronašao mir i stabilnost jer je Nora prva djevojka s kojom se pojavio u javnosti posle završetka braka. Oni koji ga viđaju poslednjih mjeseci kažu da nikad nije djelovao opuštenije i zadovoljnije.

Tošić i Nora se navodno poznaju pet godina - upoznali su se dok je ona još bila braku, a u vezi su pet mjeseci i od tada se svuda pojavljuju zajedno.

Izvor: Instagram / duskotosic

Njihova ljubav, kako tvrde upućeni, zasad funkcioniše bez većih turbulencija. Ipak, oboje se trude da svoju vezu drže daleko od očiju javnosti, ali i pored toga informacije o novoj ljubavi nekadašnjeg fudbalskog reprezentativca Srbije počele su da isplivavaju.

Interesantno je i to da postoje dvije verzije priče o njihovom prvom susretu. Prema jednoj, Duško i Nora upoznali su se preko društvenih mreža, gdje su najprije započeli komunikaciju, nakon čega su počeli i privatno da se viđaju. Druga verzija, koja kruži među njihovim prijateljima, govori da je sudbonosni susret zapravo bio u jednom restoranu na Dorćolu kod zajedničkog prijatelja.

"Njih dvoje su se godinama srijetali i družili preko zajedničkih prijatelja. Hemija je postojala odranije, ali niko nije očekivao da će uploviti u vezu. U poslednje vrijeme su nerazdvojni i djeluju veoma srećno. Nora je mlađa od njega deset godina, tokom studiranja živela je u inostranstvu" kaže izvor blizak paru.

(Kurir, MONDO)