Trampovi najbliži saradnici započeli pripreme za pregovore sa Iranom. Poznati uslovi Irana i Amerike za kraj rata na Bliskom istoku.

Najbliži saradnici američkog predsjednika Donalda Trampa započeli su pripreme za pregovore sa Iranom o kraju rata na Bliskom istoku, saznaje "Aksios". Visoki američki zvaničnik je za "Aksios" potvrdio da se očekuje da rat potraje još dvije do tri nedelje i da bi onda mogli da se očekuju prvi rezultati pregovora ako počnu do tog trenutka.

Tramp je u petak najavio mogućnost "obaranja tempa" u ratu sa Iranom kada je govorio i o Ormuskom moreuzu. Saopštio je da razmatra da prepusti rešavanje tog problema državama koje ga koriste za uvoz nafte aludirajući na NATO saveznike koji su odbili da direktno pomognu Sjedinjenim Državama.

Trampov zet Džared Kušner i Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof predvode američku delegaciju u budućim pregovorima sa Iranom. Njih dvojica su inače i glavni posrednici u mirovnim pregovorima Ukrajine i Rusije.

Šta je potrebno za kraj rata na Bliskom istoku?

Da bi se završio rat na Bliskom istoku, kako objašnjava pomenuti portal u tekstu, Iran bi morao u potpunosti da otvori i oslobodi Ormuski moreuz. Takođe, izvor je otkrio da Tramp želi da se Iran obaveže na dugoročan sporazum o svom nuklearnom programu, odnosno da pruži čvrste garancije da neće razviti nuklearno oružje.

Dosad nije bilo direktnog kontakta između Sjedinjenih Država i Irana. Međutim, određene poruke su prenijeli Egipat, Katar i Velika Britanija - Egipat i Katar su obavjestili Sjedinjene Države i Izrael da je Iran zainteresovan za pregovore, ali pod određenim uslovima.

Uslovi Irana za kraj rata na Bliskom istoku

Iran traži nekoliko stvari za početak pregovore koje bi mogle da predstavljaju problem Izraelu i Sjedinjenim Državama. To su:

Potpuni prekid vatre

Garancije da se rat neće nastaviti nakon uspostavljenog prekida vatre

nakon uspostavljenog prekida vatre Određena kompenzacija - ovaj zahtjev Irana nije preciziran, pretpostavlja se da očekuju neki vid finansijske odštete

Uslovi Sjedinjenih Država za kraj rata na Bliskom istoku

Izvor "Aksiosa" vjeruju da će Iran pristati na pregovore. Nije komentarisao kako bi Izrael i Sjedinjene Države mogli da reaguju na tri zahtjeva Irana, ali su poznati okvirni uslovi Sjedinjenih Država, to su:

Obustavljanje raketnog programa na period od pet godina

na period od pet godina Iran ne smije da obogati uranijum

Rasformiranje nuklearnih reaktora Natans, Išfahan i Fordov koji su bombardovani tokom leta 2025.

koji su bombardovani tokom leta 2025. Totalni nadzor nad oružjem koje razvija Iran kako ne bi proizveli nuklearno oružje

kako ne bi proizveli nuklearno oružje Kontrola trgovine oružjem na Bliskom istoku

na Bliskom istoku Obustava finansiranja organizacija poput Hezbolaha u Libanu i Huta u Jemenu

Neke od ovih zahtjeva je Iran već odbijao jer ih smatraju neprihvatljivim. Međutim, upućeni izvor tvrdi da bi Sjedinjene Države mogle navodno da pokažu kompromis i da vrate deo zamrznutih sredstava Iranu kao "znak dobre volje", ali trenutno nema nikakvih zvaničnih informacija niti indicija o tome.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.