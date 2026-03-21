Komandant Centralne komande otkrio vojne uspjehe u ratu sa Iranom.

Izvor: U.S. Central Command/Delil SOULEIMAN / AFP / Profimedia

Komandant Centralne komande pomorskih snaga Sjedinjenih Američkih Država, admiral Bred Kuper, saopštio je kakve vojne uspjehe su dosad ostvarili Izrael i Sjedinjene Američke Države od početka vojne operacije "Epski bes" koja je započela 28. februara ove godine.

"Njihova mornarica više ne plovi. Njihovi borbeni avioni više ne lete.

Izgubili su mogućnost za lansiranje projektila i dronova. Dosad smo pogodili više od 8.000 meta, uključujući i 130 brodova", otkrio je Kuper.

Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury:pic.twitter.com/8yTLrVy4jk — U.S. Central Command (@CENTCOM)March 21, 2026

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predjsednik Irana Mahmud Ahmadinežad.