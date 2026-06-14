Dramatični snimci prikazuju šestosatnu akciju Kraljevskih marinaca na ruskom tankeru za prevoz nafte, dok britanski premijer Kir Starmer poručuje da se oni koji finansiraju rat u Ukrajini više ne mogu skrivati.

Izvor: FUNKER530 - Veteran Community & Combat Footage

Dramatični snimci koje je objavilo britansko Ministarstvo odbrane prikazuju trenutak kada su pripadnici Kraljevskih marinaca izvršili upad na ruski tanker za prevoz nafte iz takozvane „flote iz sjenke“, tokom operacije sprovedene u vodama Lamanša.

Na video-zapisu vidi se kako britanske snage zauzimaju plovilo u akciji koja je opisana kao „prva operacija te vrste“, a trajala je šest sati u ranim jutarnjim časovima.

sentdefender: According to the United Kingdom Ministry of Defence, UK forces boarded the sanctioned Russian shadow fleet tanker Smyrtos in the English Channel overnight in a first of its kind operation.pic.twitter.com/j3hhF7W83b — Drew Grimaldi (@Grimillionaire)June 14, 2026

Britanski premijer Keir Starmer saopštio je da je riječ o još jednom udarcu Rusiji, poručivši da oni koji finansiraju rat u Ukrajini više „ne mogu da se kriju“.

Prema navodima britanskih medija, ruski predsjednik Vladimir Putin navodno je upozorio da bi tankeri u budućnosti mogli biti opremljeni eksplozivom ukoliko britanske vlasti nastave sa presretanjem i zapljenom plovila povezanih sa ruskom trgovinom naftom.

Takozvana ruska „flota iz sjenke“, koju uglavnom čine stariji i loše održavani tankeri, koristi se za transport nafte uprkos međunarodnim sankcijama. Kako bi izbjegli otkrivanje, brodovi često isključuju sisteme za praćenje, falsifikuju podatke o lokaciji i obavljaju pretovar nafte sa broda na brod na otvorenom moru kako bi prikrili njeno porijeklo.

U akciji su, pored pripadnika Kraljevskih marinaca, učestvovali i posebno obučeni službenici britanske Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala (NCA). Britansko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da će ruski tanker „Smirtos“ biti premješten i usidren uz južnu obalu Engleske.

Dramatic moment Royal Marines storm Russian 'shadow fleet' tanker in huge blow to Putinhttps://t.co/CRfhmnJ4mbpic.twitter.com/NeKAVbRdpt — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_)June 14, 2026

Operacija dolazi u trenutku kada se britanska vlada suočava sa kritikama zbog finansiranja oružanih snaga, nakon što su dvojica ministara odbrane napustila administraciju premijera Starmera, navodeći nezadovoljstvo nivoom ulaganja u vojsku.

Tokom operacije korišćeni su helikopteri „Činuk“, „Merlin Mk4“ i „Vajldket“, izviđački avion P-8, kao i ratni brodovi HMS „Saterlend“ i HMS „Ledburi“, koji su učestvovali u presretanju tankera u Lamanšu.

„U ranim jutarnjim časovima naredio sam našim oružanim snagama da presretnu tanker iz 'flote iz sjenke' koji je pokušavao da prođe kroz Lamanš. Ova uspješna operacija predstavlja još jedan udarac Rusiji i podsjeća sve one koji finansiraju Putinov rat u Ukrajini da im nećemo dozvoliti da se skrivaju. Želim da zahvalim svima koji su učestvovali, uključujući naše oružane snage i pripadnike službi reda koji štite ovu zemlju 24 sata dnevno, 365 dana u godini“, napisao je Starmer na društvenoj mreži Iks.