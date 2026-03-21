Napadnuta američka vojna baza u Bahreinu.

Izvor: PJF Military Collection / Alamy / Alamy / Profimedia

U vojnoj bazi Džufair u Bahreinu, u kojoj se nalazi američka vojska, prijavljene su eksplozije danas popodne tokom 21. dana rata na Bliskom istoku, prenosi "Skaj Njuz" pisanje iranske državne agencije "Tašim". Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina je potvrdilo da je odjeknulo više eksplozija danas popodne.

Uključile su se i sirene za vazdušnu opasnost. Nije poznato da li ima povređenih ili stradalih, a lokalnom stanovništvu je poručeno da potraže zaklon i da prate informacije nadležnih organa.

The siren has been sounded . Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place. — Ministry of Interior (@moi_bahrain)March 21, 2026

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.