Uprkos rastućim globalnim tenzijama, nekoliko država i dalje se izdvaja po bezbednosti, stabilnosti i kvalitetu života. Među njima je i jedna zemlja bivše Jugoslavije.

Izvor: Martin Bangemann / Panthermedia / Profimedia

U svijetu u kom je broj aktivnih konflikata na najvišem nivou još od Drugog svjetskog rata, globalna bezbjednosna slika nastavlja da se pogoršava. Prema najnovijem Global Peace Index izveštaju, ukupna miroljubivost opala je u čak 99 zemalja, što označava 12. uzastopnu godinu globalnog pada mira.

Ipak, i u takvom okruženju postoji mali broj država koje i dalje ostaju izuzetno stabilne, sa niskim nivoima nasilja, snažnim institucijama i visokim poverenjem građana

Kako se mjeri indeks sigurnost?

Global Peace Index rangira 163 zemlje na osnovu 23 indikatora, uključujući vojnu potrošnju, unutrašnje i spoljne konflikte, stopu kriminala, kao i subjektivni osećaj sigurnosti stanovništva.

Iako je globalna situacija značajno pogoršana, "najbolje rangirane zemlje nisu pretrpele isti nivo destabilizacije kao ostatak svijeta". To ukazuje da visoko uređena društva imaju snažnije mehanizme otpornosti.

Na vrhu liste najsigurnijih zemalja nalaze se države koje već godinama važe za sinonim stabilnosti:

Island

Novi Zeland

Švajcarska

Slovenija

Irska

Austrija

Portugal

Singapur

Finska

Japan

The 10 most peaceful countries in the world (GPI 2026):

Iceland

New Zealand

Switzerland

Slovenia

Ireland

Austria

Portugal

Singapore

Finland

Japan



️ Explore how each country performs across the 23 Global Peace Index indicators:…pic.twitter.com/rm0PvqTaUk — Global Peace Index (@GlobPeaceIndex)June 9, 2026

Ove zemlje dijele zajedničke karakteristike - nisku stopu nasilja, visoko razvijene institucije, dobru socijalnu zaštitu i visok nivo društvenog poverenja.

Zašto su ove zemlje tako bezbjedne?

U državama poput Islanda i Novog Zelanda, svakodnevni život karakteriše izuzetno nizak nivo kriminala i visok osećaj sigurnosti. Švajcarska i Austrija se ističu političkom stabilnošću i efikasnim javnim sistemima, dok Slovenija i Portugal nude ravnotežu između kvaliteta života i relativno niskog nivoa društvenih tenzija.

Singapur je poseban slučaj, grad-država sa vrlo strogim zakonima i visokim nivoom javnog reda, dok Finska i Japan kombinuju snažne institucije sa visokim nivoom društvene discipline i poverenja.

Kako izgleda život u najbezbjednijim zemljama?

Zanimljivo je da stanovnici ovih zemalja često ističu da bezbjednost ne doživljavaju kao "privilegiju", već kao normalan dio svakodnevnog života. Ljudi se kreću bez straha, javni prostori su uređeni i funkcionalni, a institucije se uglavnom doživljavaju kao pouzdane. Za putnike, ove zemlje nude iskustvo "tihe sigurnosti" - odsustvo haosa, visok nivo organizacije i osećaj da sve funkcioniše bez stalne brige.

(TUmagazin/MONDO)