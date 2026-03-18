Izraelska vojska naredila je hitnu evakuaciju stanovnika Tira i tri palestinska izbjeglička kampa, dok broj raseljenih u Libanu premašuje milion usled širenja vojnih operacija.

Izraelska vojska poručila je stanovnicima libanskog grada Tira, tamošnjih palestinskih izbjegličkih kampova i okolnih naselja da se evakuišu, jer planira nove napade, prenosi Al Jazeera.

Portparol na arapskom jeziku, Avičaj Adrae, u objavi na mreži X pozvao je mještane da "napuste svoje domove" i krenu severno od libanske rijeke Zahrani. Oblasti za koje je izraelska vojska izdala nalog za evakuaciju uključuju tri palestinska izbjeglička kampa u Tiru: Rašidije, Burdž al-Šamali i Al-Bas.

Objava sadrži i mapu na kojoj je područje južnog Libana označeno crvenom bojom. Više od milion ljudi je već raseljeno, dok je Izrael poslednjih nedelja stavio više od 100 gradova i sela pod naredbu za prisilnu evakuaciju.