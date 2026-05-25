Fajlovi koji otkrivaju aktivnosti Džefrija Epstina ponovo su skrenuli pažnju na ime Nađe Marcinkove iz Slovačke, za koju BBC-jev izvor tvrdi da je bila među ključnim osobama u njegovom okruženju.

Fajlovi koji otkrivaju aktivnosti se**ualnog prestupnika i osuđenog silovatelja Džefrija Epstina kriju i jedno zanimljivo ime iz Slovačke. BBC-jev izvor tvrdio je da je, nakon Gislejn Maksvel, koja je bila glavna posrednica, Slovakinja bila druga najvažnija žena u sistemu koji je Džefri Epstin izgradio.

Nađa Marcinkova je pilotirala njegovim avionima i posjetila ga najmanje 67 puta. Iako ima imunitet, uskoro bi mogla da bude ispitana pred američkim Kongresom.

Nađa Marcinkova (40) slovačka je pilotkinja, instruktorka letenja i direktorka avio-platforme Aviloop. Rođena je u Košicama, u tadašnjoj Čehoslovačkoj (danas Slovačka). Njen otac Peter Marcinko arhitekta je iz Prešova.

U medijima se neko vrijeme pogrešno tvrdilo da dolazi iz Jugoslavije, ali je njen otac to demantovao. Do 2019. godine promijenila je ime u Nađa Marcinko.

Prije pilotske karijere navodno se bavila manekenstvom, iako su neki mediji osporavali te tvrdnje. Školovala se za pilotkinju na Floridi i stekla dozvole za upravljanje jednomotornim i višemotornim avionima, kao i poslovnim avionima Gulfstream. Na društvenim mrežama bila je poznata pod nadimkom "Gulfstream Girl".

Više medija navodilo je da je godinama radila kao Epstinova pomoćnica i pilotkinja njegovog privatnog aviona poznatog kao "Lolita Ekspres". U policijskim izvještajima i sudskim dokumentima iz slučaja Epstin spominjana je kao osoba povezana sa vrbovanjem i se*ualnim zlostavljanjem maloljetnih djevojaka, dok su njeni advokati tvrdili da je i sama bila Epstinova žrtva.

Prema izvještajima iz 2024. i 2026. godine, navodno je sarađivala sa američkim saveznim vlastima tokom istraga povezanih sa Epstinom.