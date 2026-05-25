Skandal na snimanju hit serije, Tom Hardi dobio otkaz? Glumica bijesnila zbog njega, otkriveni detalji

Autor Dragana Tomašević
Tom Hardi (48) dobio otkaz u seriji zbog starije koleginice?

Glumac nominovan za Oskara Tom Hardi, navodno je dobio otkaz iz Paramountove hit-serije MobLand.

Do sada su snimljene dve sezone, a druga je snimljena u martu i trenutno je u fazi postprodukcije. U trećoj sezoni, navodno neće biti poznatog britanskog glumca.

"Varajeti" je pisao da je na snimanju došlo do velikog neslaganja između Hardija i izvršnog producenta Džez Batervord, produkcijske kuće 101 Studios, ali i drugih članova ekipe.

Ti "drugi", kako sada otkriva Daily Mail, uključuju Helen Miren (80), kojoj se nimalo nije dopalo ponašanje mlađeg kolege.

"Zna da kasni na snimanja, što smeta dami Helen, koja je izuzetno profesionalna i disciplinovana. Takođe joj se ne dopada ni njegov način komunikacije", rekao je izvor britanskom tabloidu, koji navodi i da se Hardi na setu ponašao kao kralj i bio veoma arogantan.

Sve to se odrazilo na atmosferu na setu, koja je postala veoma napeta. Ekipa nije voljela da radi s glumcem, a Mirenova je stekla utisak da je Hardi namerno provocira. Prema izvještaju portala Puck News, tvrdi se i da je glumac menjao dijaloge, bio nezadovoljan glumačkom postavom i često davao primjedbe na scenario.

Ovakvo Hardijevo ponašanje na snimanjima nije novost. Tako se saznalo da se Charlize Theron žestoko sukobljavala s njim tokom snimanja filma "Mad Max: Fury Road" 2012. godine.

Šarliz Teron na Nedelji mode
Izvor: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

Bilo je mnogo razloga za njihov međusobni netrpeljivi odnos, jer je Hardi i tada često kasnio na set i ponašao se nepredvidivo. Snimanje je ionako bilo veoma naporno i teško, pošto se odvijalo u pustinji, a situacija između dvije zvijezde toliko se zaoštrila da je Teronova čak zatražila obezbjeđenje na setu.

