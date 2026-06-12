Tramp pobjesnio nakon što su u javnost procurile odredbe navodnog sporazuma Sjedinjenih Država sa Iranom o završetku rata.

Izvor: X/@nexta_tv/Printscreen/Youtube/printscreen/The White House

Nakon što je iranska državna novinska agencija "FARS" objavila izvještaj da bi u nedelju 14. juna Iran trebalo da potpiše mirovni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, američki predsjednik Donald Tramp se hitno oglasio na svojoj društvenoj mreži "Truth social". On je optužio pojedine iranske medije i pregovarače iz Teherana zbog objavljivanja lažnih odredbi Memoranduma o sporazumu dvije zemlje.

"Odredbe koje su iz Irana procurile u lažne vijesti nemaju nikakve veze sa odredbama koje su dogovorene, napismeno. Ono što su oni kazali, uključujući njihovo slabašno i patetično saopštenje o postizanju sporazuma, nema bilo šta zajedničkog s istinom.

Veoma nečasni ljudi sa kojima treba imati posla. Sa njima ne postoji pošten odnos prema drugoj strani.

Nevjerovatno! Takođe, njihov u potpunosti odbijen napad dronovima sinoć na indijske brodove koji su napuštali Ormuski moreuz je apsolutno neprihvatljiv. Bolje im je da se saberu i to brzo", naveo je Tramp.

Da podsjetimo, za vikend bi navodno trebalo da potpišu sporazum Sjedinjene Države i Iran o okončanju rata na Bliskom istoku koji traje od subote 28. februara ove godine. Nekoliko američkih aviona je danas navodno poletjelo ka Ženevi u Švajcarskoj gde bi trebalo da se održe završni pregovori sa Iranom, a američku delegaciju predvodi američki potpredsjednik Džejms Di Vens.