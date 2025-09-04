Ruski dronovi završili su u Poljskoj tokom napada na Ukrajinu.

Izvor: Kremlin Pool / Alamy / Profimedia

Ruska vojska izvela je strahovit napad dronovima na Ukrajinu kada su dva drona završila u poljskom vazdušnom prostoru, piše "Kijev Independent". Poginulo je najmanje 15 osoba u tim napadima, a dogodio se i međudržavni incident danas kada su u Poljskoj uočena dva drona koja nisu predstavljala opasnost zbog čega i nisu oborena.

Prije nekoliko nedelja dogodio se sličan incident kada je ruski dron pao u istočnoj Poljskoj. Zvaničnici ove države opisali su to kao "namjernu provokaciju".

"Imali smo dva kršenja vazdušnog prostora. Ova dva kršenja bila su pod potpunom kontrolom nacionalnih snaga i jedinica dodijeljenih sistemu državne odbrane", rekli su poljski zvaničnici o ovom incidentu.

Ruski dronovi su ubrzo napustili vazdušni prostor Poljske. Ovu informaciju je potvrdio načelnik Generalštaba Poljske Vijeslav Kukula.

Da podsjetimo, Rusi su lansirali oko 112 napadnih i mamac dronova tipa “Šahed” iranske proizvodnje. Ukrajinska protivvazdušna odbrana je presrela 84 ruska drona. Najteže je “prošao” Donjeck gdje je poginulo 11 civila - devet u Konstantinvki, dok je ranjeno 16 osoba.

U Hersonu je poginulo dvoje, u Harkovu jedna, u Dnjepropetrovsku jedna, dok je u Sumi ranjena “samo” jedna žena. Lokalne vlasti saopštile su 133 napada na 41 naselje u ovoj regiji.