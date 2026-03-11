Ministarstvo odbrane SAD objavilo je mapu koja prikazuje gde su izvedeni napadi tokom prvih deset dana rata i njihov odnos prema američkim vojnim bazama i iranskoj protivvazdušnoj odbrani.

Izvor: X

Američki predsjednik Donald Tramp je, u međuvremenu, objavio da su američke snage "potpuno uništile 10 neaktivnih brodova za postavljanje mina", dodajući da će ih biti još.