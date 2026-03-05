Prema medijskim navodima, video materijali koje korisnici snime Meta pametnim naočarima mogu završiti na ručnom pregledu zaposlenih u inostranstvu.

Snimci koje korisnici naprave pomoću Meta pametnih naočara navodno završavaju na pregledu kod zaposlenih u inostranstvu, a među njima se nalaze i vrlo privatne situacije.

Prema navodima iz izvještaja švedskih medija, dio video-materijala koji korisnici snime pomoću Meta Ray-Ban naočara, koje imaju ugrađene kamere i mikrofone, šalje se na pregled radnicima u Keniji. Ti radnici, angažovani kao "data anotatori", pregledaju i označavaju snimke kako bi pomogli u unapređenju AI sistema.

Pojedini zaposleni tvrde da su viđali snimke ljudi u vrlo intimnim situacijama, poput presvlačenja ili boravka u toaletu. Postoji i sumnja da korisnici možda nisu svjesni da takav sadržaj može završiti u procesu obrade podataka, prenosi britanski Telegraph.

Meta navodi da su naočare dizajnirane sa fokusom na privatnost i da korisnici imaju kontrolu nad svojim podacima. Kompanija tvrdi i da se sadržaj filtrira prije pregleda. Ipak, politika privatnosti predviđa mogućnost automatizovanog ili manuelnog pregleda interakcija sa AI sistemima kako bi se unaprijedile usluge.

Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje koliko su podaci i snimci koje generišu pametni uređaji zaista privatni. Tehnološka industrija je i ranije bila na meti kritika jer su korisničke interakcije korišćene za obuku sistema.

