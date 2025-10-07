Ruski filozof i ideolog Aleksandar Dugin upozorava da trenutni sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku predstavljaju tek uvod u mnogo veći globalni rat. Prema njegovim rečima, multipolarni svet neće nastati mirno - rat i destrukcija oblikovaće novi poredak.

Ruski filozof i ideolog Aleksandar Dugin, u nedavno objavljenom autorskom tekstu, upozorava da je svijet već zakoračio u novi globalni rat, a da je ono što se trenutno dešava tek uvod u mnogo veći sukob.

Dugin upozorava da novi multipolarni svjetski poredak nije zacementiran i vjerovatno neće biti mirno prihvaćen, već će se oblikovati kroz eskalaciju sukoba, podsjećajući kako su istorijske promjene uvijek iznova određivane nepredvidivim tokom rata.

"Promjena svjetskog poretka obično se događa ratom. Oni koji imaju globalnu moć rijetko su spremni da je se dobrovoljno odreknu. Drže je do samog kraja, dok ne budu uništeni i svedeni na ruševine. Isto se nesumnjivo dešava i danas.

Naravno, u istoriji ima obrta i preokreta. Stoga bi se samo hipotetički moglo očekivati, nadati se ili makar željeti da će zapadni lideri dobrovoljno odustati od svoje hegemonije. Nešto mi, međutim, govori da je to malo vjerovatno. A ako se to ne desi, biće rata. Taj rat je već u toku: rat u Ukrajini i ratovi na Bliskom istoku. Ali još nije u punoj snazi. Za sada je to tek najava ogromnog, fundamentalnog rata koji će se voditi oko preraspodjele stvarnog suvereniteta među silama koje se danas razgraničavaju.

Danas često kažemo: pogledajte, multipolarni svijet je tu, svet više nije unipolaran, postoji BRIKS, postoji 'veće čovječanstvo' i tako dalje. Međutim, hegemonija unipolarnog sistema i dalje je snažna. I to uprkos njenom višestrukom padu i uprkos kolosalnoj unutrašnjoj krizi, imploziji, a ne eksploziji, zapadnog društva i čitave zapadne civilizacije, koja je očigledno u haotičnom previranju. U izvesnom smislu, uprkos silaznoj putanji, zapadna hegemonija još uvijek je jača od multipolarnosti.

Budimo iskreni: Zapad je i dalje sposoban da, na primer, preoblikuje situaciju i ravnotežu snaga na postsovjetskom prostoru. Znamo da globalisti djeluju u Ukrajini, Moldaviji, na Južnom Kavkazu i u Centralnoj Aziji već tri decenije. Ali mi smo im to dopustili. I sada, uprkos podjeli Zapada na dvije, pa i tri sile, globaliste, EU, Trampa i MAGA pokret, ipak su uspjeli da iznude ishode izbora u Rumuniji, zamjene kandidate nepoželjne globalistima, ubiju nekoliko desetina kandidata Alternative za Njemačku (AfD) prikrivajući to kao 'nesreće', i na kraju iznude izbore u Moldaviji. Istovremeno, rat u Ukrajini traje svojom žestinom. Zapad ne odustaje i biće nam veoma teško da postignemo odlučujuću Pobjedu.

Prerano je reći da zapadni unipolarni svijet više ne postoji. On postoji, iako u agoniji. I, naravno, sasvim je vjerovatno da, ako se unipolarni svijet uskoro sam od sebe ne uruši, sve ovo može da se prelije u veliki rat.

Nisam siguran gdje će se taj rat voditi - u Pacifiku protiv Kine ili protiv Indije, na Bliskom istoku, ili će u njega direktno biti uvučena i Rusija. Moguće je da će početi s nama. Zato ono što se dešava u Ukrajini može biti početak, prolog mnogo većeg i strašnijeg rata koji nam se brzo približava.

Sa našim nuklearnim oružjem, ogromnim teritorijama, istorijskim identitetom i sposobnošću da konceptualizujemo globalne procese, Rusija je nekoliko koraka ispred Kine. Kina se tek sada budi i postaje istinska svjetska sila - po prvi put u svojoj savremenoj istoriji. To je nova situacija za nju, bez garancije da će njome umjeti da upravlja bez grešaka. Mi smo bili velika svjetska sila u 20. veku (jedna od dvije) i u 19. (jedna od više). Veličina Kine potiče iz antičkih vremena. Danas je Kina nesumnjivo jedna od ključnih država prvog reda, jedna od dve-tri koje upravljaju svijetom. Ali za savremenu Kinu to je novo iskustvo i tek treba da se pripremi - pritom je moguće mnogo grešaka. Mi imamo živo i snažno iskustvo, zato je Rusija glavna prepreka globalistima i njihov glavni neprijatelj. Mi, i niko drugi, glavni smo učesnici u ovom ratu, glavni nosioci istorijskog zamaha. Mi gradimo i vodimo multipolarni svijet.

Može li se Treći svetski rat izbjeći u ovim okolnostima - veliko je pitanje. Za sada je jedina ponuđena opcija izbjegavanja - kapitulacija, tj. svjesni, prevremeni prekid rata, podizanje bijele zastave i predaja na milost pobjednicima. Ali priznanje poraza ne znači kraj rata. Mi smo i dalje puni volje i snage i idemo ka Pobjedi, a ne ka porazu.

Dakle, ako se veliki rat može izbjeći samo porazom Rusije, to nije naš izbor - i u tom slučaju, eskalacija je neizbježna. Ali da li će do rata doći ili ne, ne zavisi od nas. Zavisi od toga kako će unipolarni svijet koji ga organizuje odabrati novi nivo eskalacije.

U cjelini, ne možemo izbjeći veliki svjetski rat. U njega će neminovno biti uvučena Kina, vjerovatno i Indija, cio Bliski istok i islamski svijet; odraziće se i na Afriku i Latinsku Ameriku, gdje se takođe formiraju dvije koalicije - one za unipolarnost i one za multipolarnost.

Zaključno: čovječanstvo očekuju monstruozna, strašna iskušenja. Ona se već dešavaju, mi smo već u njima. Ali ono što se sada događa izgledaće kao dječja igra u poređenju s onim što dolazi. Naravno, kao i svaka normalna osoba, ne hvalim se niti se radujem tome. Ali ratovi gotovo uvijek izbijaju baš onda kada ljudi kažu da rata ne žele. Ratovi ne zavise od toga da li ih ljudi žele ili ne. U istoriji postoji izvjesna logika kojoj je gotovo nemoguće izmaći: 'Drvo možda želi svoj mir, ali vjetar mu to neće dozvoliti'", piše Aleksandar Dugin za Arktos žurnal.

Dvije vizije istog sukoba

Izjave Pistorijusa i Makrona pokazuju da je Evropska Unija ušla u period straha i pripreme za najgore. Njihovo priznanje da je Rusija potcijenjena i da Zapad nema adekvatne mehanizme odbrane protiv Moskve, potvrđuje da se unutar EU osjeća nesigurnost.

Sa druge strane, ruski ideolog ovde poručuje da se rat već vodi i da je globalna eskalacija samo pitanje vremena. Njegove riječi nisu diplomatski balansirane već otvoreno predviđaju svjetski sukob u kojem će se multipolarnost oblikovati kroz destrukciju.

Ovako, dva narativa - zapadni i ruski - jasno pokazuju dubinu nepomirljivosti. EU lideri pripremaju svoje građane za mogućnost sukoba, dok ruski ideolog tvrdi da sukob već traje i da će se samo proširiti.

