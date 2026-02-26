Deset agenata FBI-ja koji su radili na istrazi Džeka Smita o Trampovom zadržavanju povjerljivih dokumenata otpušteno je, što izaziva kritike i zabrinutost u SAD.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Najmanje deset zaposlenih američkog FBI-ja koji su radili na istrazi bivšeg specijalnog tužioca Džeka Smita o postupanju Donalda Trampa sa poverljivim dokumentima otpušteno je, piše Anadolu pozivajući se na medijske izvještaje.

Pozivajući se na više izvora, CBS News navodi da su svi otpušteni agenti i analitičari bili uključeni u istragu o Trampovom zadržavanju osetljivih dokumenata nakon što je 2021. godine napustio Bijelu kuću.

Pozadina otkaza

Otkazi su usledili nakon kontroverzi oko uvida u telefonske zapise direktora FBI-ja Kaša Patela i šefice osoblja Bijele kuće Susi Vajs tokom istrage, u vrijeme dok su oboje bili privatni građani.

Patel, koji se našao na meti kritika zbog prošlonedeljnog puta u Olimpijsko selo u Italiji o trošku poreskih obveznika, tvrdi da se FBI domogao njegovih podataka "pod klimavim izgovorima, skrivajući cijeli postupak u tajne spise kako bi se izbjegao bilo kakav nadzor".

Reakcije na otpuštanja

Udruženje agenata FBI-ja osudilo je otkaze. "Ovi potezi slabe Agenciju gubitkom ključnih stručnjaka i destabilizuju radnu snagu, što na kraju izlaže naciju većem riziku", poručili su. Patel se suočava s kritikama zbog otpuštanja agenata koji su učestvovali u zakonitim istragama protiv Trampa, tim prije što je tokom saslušanja za potvrdu svog imenovanja prošle godine obećao da neće politizovati agenciju.

Sudbina Smitovih istraga

Istrage koje je vodio Smit dovele su do prvih saveznih optužnica protiv jednog bivšeg američkog predsjednika. Slučaj poverljivih dokumenata odbačen je 2024. godine, a optužbe povezane sa izborima odbačene su nakon Trampove pobjede jer se protiv aktuelnog predsjednika ne mogu voditi takvi postupci.

Smit je izjavio da vjeruje kako bi oba slučaja, da su se nastavila, vjerovatno završila osuđujućom presudom.