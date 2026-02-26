Uzrok požara nije poznat, a predpostavlja se da ga je izazvala instalacija na vozilu marke Mercedes sprinter kamionet

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Ekipa Službe zaštite i spašavanja iz Bijelog Polja intervenisala je kasno sinoć na gašenju vozila koje se zapalilo u vožnji na putnom pravcu Slijepač most - Tomaševo. Šteta na vozilu je, kako su kazali vatrogasci, totalna.

Kako je naveo Edin Kolić komandir Službe zaštite i spašavanja, u 23:30 sati primljen je poziv da je došlo do zapaljenja vozila u vožnji vlasnika Harisa Vreve na putnom pravcu Slijepač most - Tomaševo.

Uzrok požara nije poznat, a predpostavlja se da ga je izazvala instalacija na vozilu marke Mercedes sprinter kamionet, prenosi RTCG.

"Dolaskom na licu mjesta požar je bio u poodmakloj fazi. U intervenciji je učestvovalo četiri vatrogasaca spasioca sa jednim specijalnim vozilom, a šteta je totalna. O svemu je obaviještena i policija koja je došla na lice mjesta i obavila uviđaj", kazao je Kolić.