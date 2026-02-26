Sa navedenim događajem upoznat je državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem je nalogu protiv R.N. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo trgovina ljudima.

Izvor: Twitter/Uprava policije Crne Gore

Službenici kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj su juče, postupajući po operativnim saznanjima a u cilju suzbijanja prinudnog rada djece, u naselju Kruče, u blizini mosta, zatekli tri maloljetna lica starosti 15, 11 i 8 godina, bez roditeljskog nadzora. Tom prilikom su uočili da se maloljetno lice staro 15 godina bavi prosjačenjem, nakon čega su sva tri ica dovedena u službene prostorije OB Ulcinj radi daljeg postupanja.

Preduzimajući dalje mjere i radnje, policijski službenici su prikupili obavještenja od roditelja maloljetne djece, R.N. i I.C., državljana Kosova. Nakon prikupljenih obavještenja došlo se do sumnje da je R.N. (44), otac djece, dovođenjem i održavanjem djece u zabludi, zloupotrebom povjerenja, odnosa zavisnosti i teških prilika, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, svoju maloljetnu djecu uputio u Ulcinj, u naselje Kruče, gdje je od njih zahtijevao da se bave prosjačenjem, pri čemu su sav prikupljeni novac bila dužna da predaju njemu.

Sa navedenim događajem upoznat je državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem je nalogu protiv R.N. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo trgovina ljudima.

O događaju su odmah obaviješteni i predstavnici Centra za socijalni rad u Ulcinju, radi reduzimanja daljih mjera i radnji iz svoje nadležnosti.