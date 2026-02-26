Donošenje ovih smjernica, kako su pojasnili, predstavlja odgovor sudstva na složenost i društvenu opasnost krivičnih djela u oblasti teškog i organizovanog kriminala i krivičnih djela u vezi sa opojnim drogama

Vrhovni sud Crne Gore saopštio je da je donio dva dokumenta sa smjernicama za izricanje krivičnih sankcija – Smjernice za izricanje krivičnih sankcija u predmetima teškog i organizovanog kriminala i Smjernice za izricanje krivičnih sankcija za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga (član 300 Krivičnog zakonika Crne Gore).

Donošenje ovih smjernica, kako su pojasnili, predstavlja odgovor sudstva na složenost i društvenu opasnost krivičnih djela u oblasti teškog i organizovanog kriminala i krivičnih djela u vezi sa opojnim drogama čime je, prema njihovim riječima, načinjen značajan institucionalni iskorak ka daljem ujednačavanju sudske prakse i jačanju pravne sigurnosti, prenosi CdM.

“Kaznena politika u predmetima teškog i organizovanog kriminala mora biti odlučna, zakonita i dosljedna, ali istovremeno pravno utemeljena, individualizovana i srazmjerna težini konkretnog krivičnog djela. Uloga sudova u ovim predmetima prevazilazi okvire pojedinačne odgovornosti učinioca, jer izricanjem krivičnih sankcija sudovi potvrđuju autoritet prava, jačaju pravnu sigurnost i povjerenje javnosti u institucije”, istakla je predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić govoreći o Smjernicama za izricanje krivičnih sankcija u predmetima teškog i organizovanog kriminala.

Kako su dodali, smjernice za izricanje krivičnih sankcija za krivična djela u vezi sa opojnim drogama imaju za cilj da doprinesu dosljednijem i ujednačenijem sudskom postupanju u predmetima koji se odnose na neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, uz puno poštovanje međunarodnih standarda i sudijske nezavisnosti, prenosi CdM.

Poseban akcenat, kazali su, stavljen je na individualizaciju kazne, srazmjernost i obavezu jasnog i razumnog obrazlaganja sudskih odluka.

“U tom kontekstu, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore naglasila je da krivična djela u vezi sa neovlašćenom proizvodnjom i prometom opojnih droga predstavljaju ozbiljan izazov za pravosudni sistem, jer njihove posljedice ugrožavaju javno zdravlje, bezbjednost i povjerenje građana u pravni poredak. Izricanje krivičnih sankcija u ovim predmetima zahtijeva dosljednu primjenu načela zakonitosti, individualizacije i srazmjernosti, uz pažljivo vrednovanje svih okolnosti konkretnog slučaja”, ukazuju.

Smjernice su, piše dalje u saopštenju, koncipirane kao savjetodavni i orijentacioni okvir koji sudijama pruža podršku u odmjeravanju krivičnih sankcija, uz puno poštovanje načela zakonitosti, individualizacije i srazmjernosti, kao i sudijske nezavisnosti, piše CdM.

“Smjernice za izricanje krivičnih sankcija u predmetima teškog i organizovanog kriminala zasnovane su na međunarodnim obavezama Crne Gore, uključujući Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (Palermo konvenciju), dok Smjernice za krivična djela u vezi sa opojnim drogama uvažavaju standarde pravičnog suđenja garantovane članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i praksu Evropskog suda za ljudska prava”, poručili su.

Oba dokumenta, kako su naveli, izrađena su od strane Radne grupe koju je formirala predsjednica Vrhovnog suda, a koju su činile predsjednica Radne grupe i sutkinja Vrhovnog suda Crne Gore Milenka Seka Žižić, sudija Apelacionog suda Crne Gore Predrag Tabaš, sutkinja Višeg suda u Podgorici Irena Šofranac Nedović, kao i savjetnice u Vrhovnom sudu Crne Gore Bojana Bandović i Katarina Kapuci Lakićević.

“U izradi smjernica učestvovali su i međunarodni eksperti Nik Hokins i Pirs Vestlejk, uz ekspertsku podršku obezbijeđenu kroz Projekat „Program za demokratsko osnaživanje – Integritet pravosuđa“, koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva – Ministarstvo vanjskih poslova, a sprovodi organizacija Sustainable Criminal Justice Solutions (SCJS), uz podršku Britanske ambasade u Podgorici. Dokumenti su objavljeni na zvaničnoj internet stranici Vrhovnog suda i dostupni su javnosti”, dodali su.

Kako su zaključili, donošenjem ovih smjernica Vrhovni sud Crne Gore potvrđuje svoju posvećenost jačanju vladavine prava, unapređenju kvaliteta sudskog odlučivanja i aktivnoj ulozi sudstva u suzbijanju najtežih oblika kriminaliteta, uz puno poštovanje sudijske nezavisnosti i zaštitu ljudskih prava.