Elitna jedinica Alfa izvela precizne napade na pet aerodroma, dok Rusija pojačava raketne udare na energetski sistem Ukrajine

Izvor: Instagram/skydaggerdrones

Ukrajinski dronovi uništili su 15 ruskih vojnih letjelica na aerodromima duboko iza linija fronta. Dramatični snimci prikazuju kako dronovi uspješno pogađaju avione na pet različitih vojnih aerodroma.

Ukrajinska obavještajna služba SBU saopštila je da je uništeno 11 lovaca Suhoj i MiG, tri helikoptera i jedan transportni avion Antonov An-26. Procjenjuje se da ukupna vrijednost uništenih letjelica prelazi milijardu dolara.



SBU je naveo da je iza napada stajala njihova elitna jedinica Alfa. Uništeni su avioni Su-30SM i Su-34, među najvažnijim ruskim borbenim letjelicama na prvoj liniji fronta, zajedno sa starijim modelima Su-27 i Su-24, koji se koriste za napade na Ukrajinu.

Ukrajina je takođe uništila presretače MiG-31, ključni dio ruskog sistema protivvazdušne odbrane, koji se često koriste za lansiranje hipersoničnih raketa Kinžal. Tri uništena helikoptera – Mi-8, Mi-26 i Mi-28 – ozbiljno su narušila ruske transportne i logističke kapacitete.

SBU je dodao da su tokom operacije uništena i skladišta goriva i municije. Napadi su izvedeni svega nekoliko nedelja nakon što je ista jedinica Alfa uništila ili onesposobila ruske sisteme protivvazdušne odbrane u vrijednosti procijenjenoj na četiri milijarde dolara, uključujući raketne sisteme S-300, S-350 i S-400, kao i napredne radarske sisteme.