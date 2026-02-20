Tramp razmatra početni ograničeni vojni udar na Irankako bi izvršio pritisak na Teheran da ispuni njegove zahtjeve za nuklearni sporazum

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da razmatra ograničeni vojni udar kako bi izvršio pritisak na Iran da potpiše nuklearni sporazum.

On je to rekao tokom boravka sa guvernerima u Bijeloj kući.

"Pretpostavljam da mogu reći da razmatram to", rekao je Tramp.

Podsjetimo ,Tramp razmatra početni ograničeni vojni udar na Irankako bi izvršio pritisak na Teheran da ispuni njegove zahtjeve za nuklearni sporazum, objavio je Volstrit žurnal, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Početni napad, koji bi, ako bude odobren, mogao da se dogodi u roku od nekoliko dana, bio bi usmjeren na nekoliko vojnih ili vladinih lokacija i bio bi osmišljen da izvrši pritisak na Iran da postigne sporazum, a da pritom ne bi bio napad velikih razmjera koji bi mogao da izazove veliku odmazdu, navodi se u izvještaju.

Ako Iran i dalje odbije da se povinuje Trampovoj direktivi o okončanju obogaćivanja uranijuma, SAD bi odgovorile širokom kampanjom protiv vladinih postrojenja – potencijalno usmjerenom na rušenje vlade.

Opcija ograničenog udara, koja ranije nije bila objavljena, signalizira da bi Tramp mogao biti otvoren za upotrebu vojne sile ne samo kao opomenu za neuspjeh Irana da postigne dogovor, već i da otvori put sporazumu koji je prijateljski nastrojen prema SAD.

Tramp bi mogao da pojača svoje napade, počevši od malih prije nego što naredi veće udare dok Islamska Republika ne demontira svoj nuklearni program ili ne padne, rekao je jedan od izvora.

Diskusije u poslednje vrijeme su se više fokusirale na kampanje većih razmjera, navodi se u izvještaju, pozivajući se na neimenovane zvaničnike.