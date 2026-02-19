Američki predsjednik Donald Trump uskratio je podršku sporazumu britanskog premijera Keir Starmer o predaji ostrva Čagos Mauricijusu, nakon što London nije dao zeleno svjetlo za korišćenje baza Dijego Garsija i RAF Ferford.

Izvor: Google maps

Američki predsjednik Donald Tramp je uskratio podršku sporazumu britanskog premijera Kira Starmera o predaji ostrva Čagos Mauricijusu jer Ujedinjeno Kraljevstvo nije pristalo da odobri korišćenje svojih vojnih baza za potencijalni napad na Iran, piše Tajms.

Bijela kuća, zapravo, razrađuje detaljne vojne planove za napad na Iran, koji bi uključivali korišćenje baze Dijego Garsija i aerodroma RAF Ferford u Glosterširu, gdje je stacionirana američka flota teških bombardera za Evropu.

Međutim, dugogodišnji sporazumi sa Vašingtonom nalažu da se ove baze mogu koristiti samo za vojne operacije koje je unaprijed odobrila britanska vlada. Saznaju da Ujedinjeno Kraljevstvo još nije dalo Sjedinjenim Državama zeleno svjetlo za korišćenje baza u slučaju da Tramp naredi napad, zbog zabrinutosti da bi time prekršilo međunarodno pravo.

Pravna stajališta

Prema međunarodnom pravu, ne postoji razlika između države koja vrši napad i one koja ga podržava, ako ova druga ima "saznanja o okolnostima međunarodno nezakonitog čina". Stav Ujedinjenog Kraljevstva o preventivnim udarima je dobro poznat.

Još 2021. godine, sadašnji ministar odbrane Džon Hili zatražio je od Donjeg doma da razjasni pravila o korišćenju britanskih baza. Dobio je odgovor od konzervativne vlade u to vrijeme da svaka predložena vojna operacija mora biti u skladu sa britanskim zakonom i britanskim tumačenjem međunarodnog prava.

Uoči rata u Iraku, tadašnji državni tužilac lord Goldsmit tvrdio je da međunarodno pravo dozvoljava upotrebu sile samo u samoodbrani, u slučaju stvarnog ili neposrednog napada. Goldsmit je tek kasnije tvrdio da je rezolucija UN o Iraku učinila rat legalnim.

Trampov ultimatum

Tramp i Starmer su u utorak uveče razgovarali o američkom ultimatumu Iranu zbog njegovog nuklearnog programa. Već sledećeg dana, Tramp je objavio saopštenje u kojem je napao sporazum iz Čagosa, direktno pominjući Iran i ulogu Ujedinjenog Kraljevstva. Čini se da je sugerisao da bi britanska podrška bila zakonita jer bi Iran potencijalno mogao da napadne i Veliku Britaniju.

"Ako Iran odluči da ne postigne dogovor, Sjedinjene Države će možda morati da koriste Dijego Garsiju i aerodrom Ferford kako bi sprečile potencijalni napad izuzetno nestabilnog i opasnog režima. Napad koji bi potencijalno mogao biti usmjeren na Veliku Britaniju, kao i na druge prijateljske zemlje", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social i dodao:

"Uvijek ćemo biti spremni, voljni i sposobni da se borimo za Veliku Britaniju, ali oni moraju ostati čvrsti u suočavanju s 'vokizmom' i drugim problemima koji su pred njima", istakao je Tramp.

Budućnost sporazuma

Britanska vlada je više puta insistirala da je sporazum o predaji ostrva Mauricijusu, za koji se očekuje da će poreske obveznike koštati 35 milijardi funti, neophodan iz bezbjednosnih razloga i kako bi se izbjegla skupa pravna bitka oko teritorije.

Ministarka za žrtve Aleks Dejvis-Džons izjavila je danas da će premijer "ispuniti" obećanje iz sporazuma i vratiti zakon u parlamentarnu proceduru što je prije moguće. "Nastavićemo da radimo sa našim saveznicima, uključujući i Amerikance, po ovom pitanju, ali nacionalna bezbjednost mora biti na prvom mjestu i to je ono što je ova vlada odlučna da obezbijedi", rekla je za Tajms radio.