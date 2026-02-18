Ilon Musk najavio ambiciozan plan za izgradnju lunarne infrastrukture koja će podržati razvoj vještačke inteligencije i transformisati Mjesec u tehnološku platformu.

Direktor kompanija SpaceX i xAI, Ilon Musk, predstavio je zaposlenima ambiciozan plan o izgradnji lunarne infrastrukture namjenjene pre svega razvoju vještačke inteligencije.

Prema pisanju lista The New York Times, Mask razmatra izgradnju fabrike satelita na Mjesecu, kao i ogromnog elektromagnetnog sistema za lansiranje tereta u orbitu.

Reijč je o konceptu koji bi Mesec pretvorio u tehnološku platformu budućnosti.

Fabrika satelita i elektromagnetni lanser

Plan podrazumeva proizvodnju satelita namenjenih obradi i prenosu ogromnih količina podataka potrebnih za napredne AI modele. Njihovo lansiranje bilo bi realizovano putem takozvanog mass driver sistema, koji koristi elektromagnetnu silu umesto raketnog goriva.

Ovaj sistem funkcioniše kao duga elektromagnetna šina koja postepeno ubrzava objekat do orbitalne brzine.

Na Zemlji bi takav sistem bio teško izvodljiv zbog atmosferskog otpora i bezbednosnih rizika, dok je na Mjesecu, zbog slabije gravitacije i odsustva atmosfere, tehnički izvodljiviji makar u teoriji.

Prema izveštajima agencije Reuters, Mask je zaposlenima u xAI iznio ideju o lunarnom pogonu koji bi omogućio širenje AI infrastrukture bez ograničenja u pogledu energije i prostora, sa kojima se suočavaju data centri na Zemlji.

Zaokret sa Marsa ka Mesecu

Mask je godinama isticao Mars kao krajnji cilj kolonizacije, ali najnoviji planovi pokazuju da bi Mesec mogao postati prvi korak ka trajnoj svemirskoj infrastrukturi.

List Financial Times navodi da Mask želi da poveže razvoj xAI sistema sa svemirskim kapacitetima SpaceX, čime bi Mjesec postao dio šire strategije tehnološke dominacije u eri vještačke inteligencije.

Umjesto isključivo vizije međuplanetarne civilizacije, fokus se pomera ka industrijskoj i infrastrukturi podataka koja bi podržavala globalnu AI trku.

AI kao pokretač nove svemirske trke

U pozadini ovog plana nalazi se globalna borba za računarsku snagu. Najnapredniji AI sistemi zahtevaju ogromne količine energije i masivne data centre. Premeštanje dijela te infrastrukture u orbitu ili njena izgradnja izvan Zemlje mogla bi označiti novu fazu tehnološkog nadmetanja.

Istovremeno, raste i geopolitička tenzija oko Mjeseca, posebno u kontekstu rivalstva između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Lunarna infrastruktura više nije samo naučni projekat, već potencijalna strateška platforma.

Ogromni izazovi pred realizacijom

Stručnjaci upozoravaju da su izazovi izuzetno veliki. Izgradnja stabilne energetske infrastrukture na Mjesecu, zaštita opreme od ekstremnih temperaturnih razlika, kao i međunarodna regulatorna pitanja predstavljaju ozbiljne prepreke.

Ipak, sama činjenica da se ovakvi planovi razmatraju pokazuje koliko se brzo mijenja logika tehnološkog razvoja. Svemir više nije samo mjesto za lansiranje raketa, već potencijalni dio infrastrukture digitalne ekonomije.

Ako Mask uspije u svojoj "ambicioznoj" namjeri, Mjesec bi u narednim decenijama mogao postati industrijska platforma za razvoj vještačke inteligencije. Ukoliko ne, ovaj projekat ostaće upamćen kao još jedna ambiciozna vizija koja je pomjerila granice razmišljanja o budućnosti tehnologije.

