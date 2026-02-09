SpaceX je investitorima poručio da će u narednim godinama fokus biti slijetanje na Mjesec, dok misija ka Marsu ostaje po strani.

Mars će ipak morati da sačeka. SpaceX je investitorima poručio da će u narednim godinama prioritet dati slijetanju na Mjesec.

Kako je objavio The Wall Street Journal, SpaceX trenutno cilja mart 2027. godine za bespilotno slijetanje na Mjesec.

Mask je još 2017. godine godine najavljivao polijetanje na Crvenu planetu 2024. godine. Zatim je u svojim izjavama pomjerio planove za 2026. godinu, ali je sada jasno da će čitav projekat morati da sačeka.

U međuvremenu, SpaceX intenzivno razvija raketu Starship - impozantnu letjelicu od nerđajućeg čelika, projektovanu za višekratnu upotrebu. Starship je zamišljen kao ključna platforma za različite misije, uključujući letove ka Mjesecu i Marsu.

Američki list podsjeća i da se Sjedinjene Američke Države tokom ove decenije suočavaju sa sve jačom konkurencijom Kine u svemirskoj trci. Cilj je povratak astronauta na Mjesec, na koji ljudska noga nije kročila još od poslednje američke misije Apolo 1972. godine.

