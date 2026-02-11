Ilon Mask najavljuje mogućnost ostvarivanja opšte vještačke inteligencije do 2026. godine, dok stručnjaci imaju različita mišljenja o ovom vremenskom okviru.

Izvor: Profimedia

Ilon Mask je ponovo privukao pažnju javnosti, pre svega tehnološke zajednice, tvrdnjama da bi opšta vještačka inteligencija (AGI) mogla biti ostvarena već do kraja 2026. godine. Ova predviđanja dolaze u trenutku intenzivnog globalnog nadmetanja u razvoju najnaprednijih AI modela - međutim, među stručnjacima i akademskom zajednicom ne postoji konsenzus o vremenskom okviru za to.

Mask, koji vodi svoju AI kompaniju xAI, u nekoliko nedavnih javnih nastupa izjavio je da bi njegova firma mogla da bude među prvima koja će razviti sistem sa opštom vještačkom inteligencijom već 2026. godine. Prema izvještajima, piše DigWatch, Mask je istakao da industrija prolazi kroz "kritičnu fazu" u naredne dvije do tri godine, tokom koje će se odlučiti ko će biti lider u ovoj oblasti - što uključuje i agresivno širenje infrastrukturnih kapaciteta, poput GPU klastera za treniranje modela.

U kontekstu tih izjava, Mask se oslanja na brz napredak hardvera i računarske snage, što bi moglo omogućiti nagle skokove u sposobnostima AI modela. Ipak, ni on sam ne definiše preciznu mjeru za AGI, odnosno trenutak kada AI sistem postaje zaista opšti poput ljudske inteligencije, što je predmet šire, dugotrajnije i dublje rasprave unutar AI zajednice.

Različite vizije unutar industrije

Predviđanja o tome kada bi AGI mogao postati stvarnost značajno se razlikuju među vodećim stručnjacima i institucijama:

Jedna analiza više od 4.900 istraživača pokazuje da većina projekcija predviđa da bi visoko razvijena mašinska inteligencija mogla biti ostvarena bliže sredini 21. vijeka (oko i nakon 2040–2060. godine), uz veliki raspon procjena i neizvjesnost u vezi sa definicijom i metodologijom.

S druge strane, neki lideri industrije ostaju relativno optimistični: na primer, Demis Hasabis, direktor DeepMind-a (Google-ove AI podružnice), izrazio je mišljenje da bi AGI mogao stići u narednih 5–10 godina i donijeti "radikalnu promjenu u društvenim strukturama".

Ove divergentne perspektive ilustruju da i među ekspertima postoji veliki nesklad u pogledu očekivanog razvoja i vremena kada će moćni AI sistemi dostići nivo sličan ljudskoj inteligenciji.

Nema konsenzusa: naučna i bezbjednosna zajednica

Postoji i značajna grupa istraživača i AI stručnjaka koji upozoravaju da su Maskova i slična predviđanja previše optimistična. Istaknuta rasprava među istraživačima ukazuje na to da AGI i dalje ostaje koncept bez jedinstvene i jasne definicije, što otežava konkretno određivanje vremena njegove pojave.

U galeriji pogledajte fotografije Ilona Maska:

Pored toga, piše Financial Times, akademske i bezbjednosne zajednice pokrenule su inicijative poput „Pause Giant AI Experiments“, međunarodne otvorene peticije kojoj su se pridružili brojni vodeći stručnjaci i preduzetnici, uključujući i Maskovo ime, upravo zato što smatraju da razvoj AI-ja treba pažljivo i odgovorno upravljati prije nego što se dostignu sistemi sa potencijalno eksponencijalnim uticajem na društvo.

Šta ove prognoze znače u praksi

Laici često mogu zaključiti iz ovakvih izjava da je AGI praktično pred vratima — međutim, stvarnost je složenija. Većina istraživanja sugeriše da, iako AI sistemi sve više preuzimaju zadatke koje su ranije obavljali ljudi, prelazak na potpuno opštu inteligenciju koja se može samostalno prilagođavati i rešavati širok spektar problema i dalje zahteva temeljne inovacije u arhitekturi, algoritmima i infrastrukturi.

Na primer, više istraživanja ukazuje na to da se verovatnoća da mašina dostigne istinsku opštu inteligenciju prije 2030. godine povećava, ali većina projekcija i ozbiljnih stručnih procjena pomijera taj horizont znatno dalje, ili ističe da bi većina funkcionalnih AI sposobnosti (npr. automatizacija velikog dijela ljudskih zadataka) mogla biti ostvarena tek nakon 2040. godine.

Širi društveni uticaj

Bez obzira na konačan datum pojave AGI-ja, razvoj naprednih AI sistema već sada ima konkretne posledice po tržište rada, ekonomiju i društvene strukture. Neki stručnjaci predviđaju da će AI sistemi u narednim godinama intenzivirati automatizaciju mnogih rutinskih i intelektualnih zadataka, što može dovesti do značajnih promjena u zapošljavanju i načinu rada.

Maskova predviđanja da bi opšta vještačka inteligencija mogla biti ostvarena već 2026. godine privlače veliku pažnju i utiču na diskurs u industriji, ali istovremeno ne predstavljaju naučni konsenzus. Među vodećim istraživačima postoji širok spektar procjena - od relativno optimističnih do onih koji smatraju da će AGI postati realnost tek decenijama kasnije - i to, ukoliko uopšte bude u obliku koji se danas zamišlja.

