Ukrajina je tokom noći izvela snažan masovni napad dronovima na Rusiju. Gađani su Moskva, Brjansk i Belgorod.

Izvor: screenshot X

Ruski zvaničnici su 15. februara prijavili napad velikih razmera bespilotnim letjelicama na više regiona, uključujući Moskvu, Brjansk i Belgorod.

Gradonačelnik Moskve,Sergej Sobjanin, izjavio je da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 13 dronova koji su letjeli ka prijestonici, dok su hitne službe reagovale na mjestima gdje su pali djelovi letjelica.

Bryansk Governor Alexander Bogomaz says more than 170 Ukrainian drones were reportedly destroyed over the region. He says strikes on energy infrastructure left five municipalities and parts of Bryansk itself without heat and electricity. Emergency crews are trying to restore…pic.twitter.com/qDwshVm2YC — NOELREPORTS (@NOELreports)February 15, 2026

Privremena ograničenja letova uvedena su na međunarodnom aerodromu Domodedovo, ali su kasnije ukinuta, preneli su državni mediji.

BURNING

Bryansk was subjected to a massive drone attack.

Power and heating were cut off



The Armed Forces of Ukraine attacked the Bryansk region, shooting down more than 170 drones, reported the region's governor, Alexander Bogomaz.



However, he later admitted that as a…pic.twitter.com/0KGLQDqxlq — Kakka️ (@kakkamax)February 16, 2026

Guverner Brjanske oblasti, Aleksandar Bogomaz, rekao je da je region od ranog jutra pod kontinuiranim napadom bespilotnih letjelica, tvrdeći da je tamo uništeno 170 dronova.

Kasnije je naveo da su udari na energetsku infrastrukturu ostavili pet opština i djelove grada Brjanska bez grijanja i električne energije. On je rekao da je napad bespilotnim letjelicama trajao više od 12 sati i da je oboreno više od 170 bespilotnih letjelica. Rusija je u više navrata gađala energetski sistem Ukrajine projektilima i napadala bespilotnim letjelicama od početka rata.

Russia's Bryansk adds itself to the list of cities and regions without basic utilities such as electricity, water and heating.



After Ukraine's strikes, Bryansk residents are in the dark and posting about it on social media.pic.twitter.com/sLFbXnKaCA — Jay in Kyiv (@JayinKyiv)February 15, 2026

Rusko Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da su između 9 i 13 časova po moskovskom vremenu presretnuta 102 ukrajinska drona iznad Brjanske, Kaluške i Tulske oblasti, kao i u blizini Moskve.

Ukraine sends 4 waves of drones swarm towards Moscow.https://t.co/gniZZWDl8J — Bishal Acharya (@bishalacharya)February 16, 2026

Ruski Telegram kanali izvestili su o ukrajinskom napadu na grad Belgorod, dok je regionalni guverner Vjačeslav Gladkov izjavio da preliminarne informacije ukazuju na značajnu štetu na energetskoj infrastrukturi. Hitne službe procjenjuju razmjere oštećenja.

Za sada nema dostupnih informacija o ukupnoj šteti niti o eventualnim žrtvama.

Two Moscow airports were forced to close today



Vnukovo and Domodedovo have now both reopened, with the Mayor of Moscow saying they shot down 18 drones, with this one of many videos on social media



Incidentally, Nizhny Novgorod airport has now had to shut, Kaluga remains closedpic.twitter.com/WEMQSeeNRA — Tim White (@TWMCLtd)February 15, 2026

Ukrajina redovno koristi bespilotne letjelice dugog dometa za gađanje vojnih i industrijskih ciljeva u Rusiji, uključujući rafinerije nafte, fabrike oružja i skladišta municije.

Ovi napadi dio su šire ukrajinske kampanje udara unutar Rusije, sa ciljem slabljenja ratne sposobnosti Rusije.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Prenio: V.M.)