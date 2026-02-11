U ruskom napadu dronom na Bohoduhiv u Harkovskoj oblasti poginulo je troje djece i jedan muškarac, dok su dvije osobe povrijeđene, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

U ruskom napadu dronom na Bohoduhiv u Harkovskoj oblasti, u Ukrajini, poginulo je troje male djece i jedan muškarac, dok su napadi na Zaporožje izazvali požare i prekide u snabdevanju električnom energijom, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ruski dron pogodio je stambenu kuću rano u srijedu, 11. februara, piše Kyiv Post.

Napad na Harkovsku oblast

Državna služba Ukrajine za vanredne situacije (DSNS) objavila je na Telegramu da je udar bespilotne letjelice potpuno uništio privatnu kuću i izazvao požar koji se proširio na više od 60 kvadratnih metara.

"Neprijatelj je još jednom udarnim dronom napao privatni stambeni deo Bohoduhiva. Pogođena je kuća koja je u potpunosti uništena", saopštio je DSNS.

U napadu su poginula dva jednogodišnja dječaka i dvogodišnja djevojčica. Spasioci su njihova tjela izvukli iz ruševina. Život je izgubio i 34-godišnji muškarac. Načelnik Harkovske regionalne vojne uprave Oleh Sinehubov izjavio je da su povređene još dvije osobe: 35-godišnja trudnica i žena starija od 70 godina.

Ovo je drugi smrtonosni napad na Bohoduhiv u poslednjih nekoliko dana. Ruske snage su 9. februara pogodile grad, pri čemu su poginuli desetogodišnji dječak i njegova majka nakon što se srušio njihov dom.

Udari na Zaporožje

Ruske bespilotne letjelice kasno u utorak, 10. februara, pogodile su i Zaporožje, gde su izazvale veliki požar i masovne nestanke struje.

Načelnik Zaporoške regionalne vojne uprave Ivan Fedorov rekao je da je napad ciljao infrastrukturno postrojenje, zbog čega je u dva okruga bez struje isprva ostalo više od 11.000 korisnika.

Naveo je da bi obnova grijanja u jednom području mogla da potraje, dok se potpuna uspostava snabdevanja električnom energijom očekuje. Do srijede ujutru, više od 2.000 korisnika i dalje je bilo bez struje.

Fedorov je takođe izvijestio o oštećenju bolničkog odeljenja u drugom noćnom napadu dronom, pri čemu su razbijeni prozori, ali nije bilo žrtava. U Vilnjansku u Zaporoškoj oblasti dronovi su tokom noći oštetili i uništili privatne kuće. Povrijeđene su dvije žene, starosti 19 i 77 godina, kojima je pružena ljekarska pomoć.

Vazdušna odbrana oborila više od 100 dronova

Prema podacima ukrajinskih vazdušnih snaga, Rusija je od 18.30 časova 10. februara lansirala 129 jurišnih dronova, uključujući letjelice tipa Šahed, Gerbera i Italmas. Oko 80 njih bili su dronovi Šahed.

Protivvazdušna odbrana oborila je ili neutralisala 112 dronova. Ipak, 15 udarnih bespilotnih letjelica pogodilo je osam lokacija širom zemlje.