Iran i SAD nastavljaju indirektne razgovore uz posredovanje Omana, tenzije i dalje visoke

Izvor: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči danas putuje iz Teherana u Ženevu, gdje će biti održana druga runda nuklearnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, javili su iranski državni mediji.

Aragči i njegova delegacija krenuli su nakon prve runde indirektnih pregovora održanih prošle sedmice u Omanu. Prema pisanju „Volstrit džurnala“, Iran je tada odbacio zahtjeve Vašingtona da prekine obogaćivanje uranijuma ili da taj proces izmjesti van zemlje.

Oman će i u Ženevi imati ulogu posrednika, prenijela je iranska agencija Irna.

Slični pregovori prošle godine prekinuti su nakon što je Izrael pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana, tokom kojeg su i SAD bombardovale iranske nuklearne lokacije.

Tramp ponovo prijeti silom

Predsjednik SAD Donald Tramp više puta je poručio da će upotrijebiti silu ukoliko Iran ne prihvati ograničenja svog nuklearnog programa. Teheran je odgovorio da bi u tom slučaju uzvratio.

Administracija u Vašingtonu insistira da Iran ne smije imati obogaćivanje uranijuma ni pod kojim uslovima, dok iranske vlasti tvrde da imaju pravo na razvoj nuklearne energije u mirnodopske svrhe.

Iran naglašava da je njegov nuklearni program isključivo civilne prirode, ali su pojedini iranski zvaničnici ranije upozoravali da bi mogli krenuti u razvoj nuklearnog oružja ukoliko budu suočeni sa prijetnjama.

Prije rata u junu prošle godine, Iran je obogaćivao uranijum do 60 odsto čistoće – nivoa koji je tehnički korak od praga potrebnog za proizvodnju nuklearnog oružja.

Očekuje se da će se Aragči u Ženevi sastati i sa kolegama iz Švajcarske i Omana, kao i sa generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).