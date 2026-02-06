Teheran spreman za nastavak dijaloga, ali isključivo o nuklearnom programu

U Muskat, glavnom gradu Omana, održani su razgovori visokih zvaničnika Sjedinjene Američke Države i Irana, ali bez konkretnog dogovora o ključnim pitanjima.

Kako prenosi The Wall Street Journal, Iran je odbacio zahtjeve Vašingtona da prekine obogaćivanje uranijuma ili da taj proces izmjesti van zemlje. Istovremeno, iz Teherana je poručeno da postoji spremnost za nastavak diplomatskog dijaloga, s ciljem izbjegavanja vojnog sukoba.

JUST IN - Iran refuses to end nuclear enrichment in talks with U.S. — WSJ — Disclose.tv (@disclosetv)February 6, 2026

Razgovori su vođeni posredno, uz posredovanje omanskih vlasti, ali uz vrlo ograničen pomak u stavovima. SAD insistiraju da se pregovori prošire i na iranski program balističkih raketa i podršku regionalnim oružanim grupama, dok Iran ostaje pri stavu da će razgovarati isključivo o svom nuklearnom programu.

Pregovori su uslijedili u trenutku pojačanih tenzija, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp ojačao vojno prisustvo SAD na Bliskom istoku, uključujući raspoređivanje nosača aviona „USS Abraham Lincoln“.