Centcom poručuje da je udarna grupa u Arapskom moru, Teheran pregovore nazvao „dobrim početkom“

Nakon pregovora između Iran i Sjedinjene Američke Države održanih u Oman, o iranskom nuklearnom programu, Centralna komanda SAD (CENTCOM) objavila je novi snimak američkog nosača aviona USS Abraham Lincoln, koji je u region stigao prošle sedmice.

Kako je saopšteno na mreži X, udarna grupa nosača aviona „Abraham Lincoln“, uz pratnju dva broda za vojno snabdijevanje i dva broda američke obalske straže, plovila je Arapskim morem, dok su avioni iz 9. eskadrile izvodili prelete iznad formacije.

Nosač aviona upućen je u Arapsko more nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio vojnom akcijom protiv Irana, povodom nasilnog gušenja antivladinih protesta u toj zemlji.

The Abraham Lincoln Carrier Strike Group, accompanied by two military supply ships, and two U.S. Coast Guard cutters, sailed together in the Arabian Sea today as aircraft from Carrier Air Wing 9 flew overhead. Peace through Strength! ⚓️pic.twitter.com/xkiCk8qymB — U.S. Central Command (@CENTCOM)February 6, 2026

U međuvremenu, iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči ocijenio je da su pregovori sa SAD, održani u glavnom gradu Omana Muskat, „dobar početak“.

Aragči je naglasio da će nastavak dijaloga zavisiti od dodatnih konsultacija sa političkim liderima obje strane.