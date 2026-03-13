Poziva Vladu Crne Gore da hitno smanji akcize na gorivo, koje zajedno sa PDV i dažbinama čine 56 eurocenti čime bi se zaštitili naši građani i privreda

Ako je Vlada Crne Gore u nečemu trebala da slijedi Vladu Srbije, onda bi to bilo smanjenje akciza na gorivo, koje je susjedna država smanjila za 20 odsto i time spriječila ogromni rast cijena na pumpama koji se desio u našoj zemlji, kazao je predsjednik GO Socijaldemokratske partije i predstavnik Evropskog saveza Mirko Stanić.

" Mogućnost smanjenja akciza u slučajevima iznenadnog rasta cijena goriva na berzi je i predviđeno izmjenana zakona koje su usvojene na predlog poslanika Evropskog saveza Borisa Mugoše, ali su i plod dugotrajnog zalaganja predstavnika naše grupacije da se ovo pitanje reguliše na zadovoljstvo građana i privrede. Vlast koja je izgubila vezu sa stvarnošću i dodir sa građanima je dozvolila da u samo jednom danu cijena dizela poraste za 16 centi ili preko 12 odsto, čime je stvorena osnova za novi inflatorni udar koji će dodatno smanjiti kupovnu moć građana " ističe Stanić.

Kako je dodao, države EU, ali i naši susjedi su, suprotno od crnogorskih vlasti, pažljivo pratile dešavanja na berzi i iskoristile nekoliko mjera da stabiliziju šok sa tržišta, uključujući aktiviranje rezervi naftnih derivata, smanjenje akciza i podršku uvoznicima i distributerima, prenosi "Dan"

" Ni jedan od tih poteza nije uradila Vlada Crne Gore, čime su u opasnost dovodi cijela ekonomija, od turizma, saobraćaja i veza, prehrambene i prerađivačke industrije, ali i ostvarenje predviđenog iznosa budžeta " navodi Stanić.

Zbog toga još jednom poziva Vladu Crne Gore da hitno smanji akcize na gorivo, koje zajedno sa PDV i dažbinama čine 56 eurocenti čime bi se zaštitili naši građani i privreda, iako pojedini poslanici PES tvrde da smanjenjem ovih 56 centi ne bi pala cijena goriva, što bi trebalo izučavati kao dokaz ekonomske pameti donosioca važnih odluka u državnom parlamentu.