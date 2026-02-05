Otkrivena cijela poruka tri sestre koje su se ubile skokom sa devetog sprata zbog sukoba sa ocem i opsjednutosti prema Koreji.

Izvor: dailymail.co.uk/Printscreen

U indijskoj saveznoj državi Utar Pradeš dogodila se nezapamćena tragedija u sredu 4. februara kada su tri rođene sestre izvršile samoubistvo skokom sa prozora u sobi svog stana na devetom spratu zgrade. Poginule su Paki (12), Prači (14) i Višika (16) zbog opsjednutosti igrama i kulturom Koreje, piše "NDTV".

Njima je otac prethodnih dana oduzeo njihove mobilne telefone zbog čega su se one svađale sa ocem i majkom. Ostavile su i poruku u zajedničkom dnevniku na osam strana, oprostile su se od porodice.

"Mi volimo korejski jezik, volimo ga, volimo ga, volimo ga... Vidi, kako ćeš nas natjerati da napustimo Koreju?

Koreja je bila naš život, kako smijete da nas natjerate da napustimo svoj život? Sada ste vidjeli dokaz.

Uvjerene smo da su korejski jezik i K-Pop naš život. Nismo vas voljeli i ostatak porodice kao što volimo korejske glumce i K-Pop grupu", navele su sestre u poruci porodici prije nego što su se ubile jedna za drugom.

Šta kaže struka?

Cijeli slučaj zgrozio je i duboko potresao indijsku javnost. Slučaj je za "PTI" komentarisao forenzički psiholog Dipti Puranik.

"Društvene igre daju djeci zadovoljstvo i nagrade. One nisu možda direktno uticale na ekstremne odluke, ali one mogu da dovedu do faktora koji mogu osobi da stvore haos", objasnio je on.

Šta se desilo prije samoubistva djevojčica?

Roditelji su bili zabrinuti jer su njihove ćerke bile opsjednute Korejom i društvenim igrama koje dolaze iz te zemlje. Otac im je zbog toga oduzeo mobilne telefone.

Prvo je počeo da im smanjuje vrijeme korišćenja, ali pošto to nije uradilo plodom, onda se odlučio na radikalniji korak. Nije im dozvoljavao ni da igraju korejske društvene igre što je izazvalo veliki razdor u porodici.

One su na telefonu igrale onlajn društvene igre, njih su otkrile tokom karantina za vrijeme pandemije koronavirusa. Policija je pronašla njihov dnevnik u kom su imale spisak svih igara koje su igrale i voljele, kao i sve stvari vezane za Koreju, to su:

Korejski glumci, filmovi i pjevači

Kineski glumci, filmovi i pjevači

Tajlandski glumci, filmovi i pjevači

Japanski glumci, filmovi i pjevači

Američki i londonski glumci, naročito "Wednesday Addams"

Svi engleski i filmovi iz Holivuda

"Poppy Playtime" - horor igrica u kojoj se slažu puzle

"The Baby in Yellow" - psihološka horor igrica poznata po strašnoj atmosferi

"Evil Nun" - psihološka horor igrica u kojoj se avatar šunja i bavi se špijunažom

O jezivom slučaju oglasila se i polciija. Vanrednu konferenciju za medije održao je zamjenik Načelnika policije Atul Kumar Sing koji je ocijenio da su djevojčice bile "zatrovane" Korejom. Podijelio je sa javnošću šta mu je rekao otac djevojčica.

"Njihov otac je izjavio da su igrale ove igrice oko dvije i po do tri godine. Roditelji su im ograničili korišćenje mobilnih telefona prethodnih dana što je devojčice mnogo pogodilo. Ovo je možda navelo njih na ovaj ekstremni korak", naveo je Sing.

Šta još piše u dnevniku sestara?

Sve tri sestre su se složile da bi voljele jednog dana da se udaju za muškarca iz Koreje, a ne iz Indije. I to su navele u dnevniku, u poslednjoj rečenici su se izvinile ocu sledećim rečima:

"Očekivao si da ćemo odustati od Koreje, ona je naš život. Očekivao si da ćemo se udati za Korejca.

To se nikada ne bi dogodilo. Zato smo izvršile samoubistvo, izvini tata."

Šta je izjavio otac?

Otac je duži vremenski period znao za opsjednutost njegovih ćerki sa Korejom. U policiji je otkrio da su one čak same promijenile svoja imena (tako su govorile svojim prijateljima da ih oslovljavaju).

"Ići ćemo u Koreju, vodi nas tamo. Ljutile su se na bilo kakav pomen Indije, odbijale su da jedu ako se uopšte spomene Indija.

Rekle su da će umrjeti ako ne odu u Koreju. Kobne noći smo razgovarali oko osam uveče, pričali smo o odlasku na spavanje nakon večere.

Telefone sam im uzeo oko 19 časova. Ipak su iz uzele same bez pitanja oko 22 časova, a onda ih je oko ponoći ponovo uzela supruga", kazao je otac u policiji, prenosi "India Today".

One su se potom iskrale i otišle u drugu sobu koju su zaključale. Roditelji su već zaspali i saznali su za tragediju kada su čuli buku ispred zgrade gdje su bila tijela njihove tri ćerke.