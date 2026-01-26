Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je okvirnu cijenu po kojoj je mađarski MOL preuzeo 56 odsto akcija NIS-a, a to je između 900 miliona i milijardu eura.

Izvor: RTS Printscreen/Mondo/Stefan Stojanović

Otprilike znamo cijenu za koju je MOL kupio NIS, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prema njegovim riječima između 900 miliona i milijardu je taj iznos za udio od 56 odsto.

"Mi smo bili spremni da platimo više", rekao je Vučić.

Na pitanje zašto nije NIS prodat Srbiji, predsjednik je rekao da ne bi o tome govorio jer bi "ugrozio interese Srbije". Vučić je rekao i da 2035. godine nećemo imati ako ne budemo ulagali u energetsku infrastrukturu.