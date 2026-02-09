Marko Miškeljin smatra da bi ulazak ADNOC-a u NIS doprinio modernizaciji i efikasnosti srpske energetike, uz jaču saradnju sa globalnim igračima.

Marko Miškeljin iz Centra za društvenu stabilnost ocijenio je danas da bi za Srbiju bilo jako dobro da naftna kompanija ADNOC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ima vlasnički udio u Naftnoj industriji Srbije (NIS), jer se radi o iskusnoj kompaniji koja ima dobre kontakte i dobru saradnju sa najvećim svjetskim igračima.

Miškeljin je rekao da sama činjenica da će ADNOC biti u upravi NIS-a i da će imati uticaja na razvoj tehnologija, način na koji se radi eksploatacija i generalno na poslovanje NIS-a, govori u prilog tome da se može očekivati dodatna modernizacija i veća efikasnost, kao i veći uticaj na tržištu, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Komentarišući to što je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala u Abu Dabiju sa rukovodstvom naftne kompanije ADNOC iz UAE, koja je u pregovorima sa MOL-om o kupovini udjela Gaspromnjefta u NIS-u i istakla da bi u budućnosti MOL upravljao NIS-om kao većinski akcionar u zajedničkoj kompaniji sa ADNOC-om, dok bi ta arapska kompanija bila prisutna u organima upravljanja, Miškeljin je ocijenio da je veoma realno da zajednička kompanija sa ADNOC-a sa MOL-om promijeni energetsku sliku Srbije s obzirom na to da su pregovori u odmakloj fazi što je, smatra on, veoma dobro, posebno kada je u pitanju učešće u menadžmentu, jer oni imaju veliko iskustvo u tome.

“Ovo nam govori da je naše tržište veoma interesantno, naročito u svijetlu ovih promjena vlasničkih struktura. Veoma je bitno da imamo upliv novih ideja u menadžmentu i novih tehnologija, a bitan je i sam politički uticaj države iz koje kompanija dolazi”, istakao je on.

Na pitanje da li će država ulaskom ADNOC-a u vlasnički strukturu NIS-a diversifikovati izvore snabdijevanja naftom, Miškeljin je izjavio da je to definitivno dobar put ka diversifikaciji, koja je prijeko potrebna.

”Naučili smo prethodnih dana zaista mnogo toga o razlozima zbog kojih nam je ona potrebna, naročito u ovom vijeku, i ovo je pravi put kojim se to ostvaruje”, zaključio je Miškeljin.